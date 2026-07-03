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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Salah lidera a los Faraones... La alineación oficial para el enfrentamiento entre Egipto y Australia

Australia vs Egipto
Australia
Egipto
World Cup
Australia
Egipto
EE. UU.

Con cambios forzados, Hossam Hassan anuncia la alineación de Egipto ante Australia.

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha anunciado la alineación que esta tarde enfrentará a Australia en Dallas, en los dieciseisavos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

En su cuarta participación mundialista, Egipto superó por primera vez la fase de grupos al quedar segundo del Grupo 7 con 5 puntos: empató con Bélgica (1-1), venció a Nueva Zelanda (3-1) —su primer triunfo en un Mundial— y volvió a empatar con Irán (1-1).

Australia, en su séptima participación, avanzó segunda del Grupo 4 con 4 puntos: venció 2-0 a Turquía, perdió 0-2 con Estados Unidos y empató 0-0 ante Paraguay.

Busca igualar su mejor actuación: los octavos de final logrados en 2006 y 2022.

En Egipto, Karim Hafez reemplazó al lesionado Fattouh en la defensa y Hamdi Fathi entró en el medio por el sancionado Lasheen; Mohamed Salah, pese a su lesión ante Irán, fue titular.

A continuación, la alineación de Egipto:

Portero: Mostafa Shubair

Defensa: Mohamed Hani, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez

Centrocampistas: Imam Ashour, Mostafa Zico, Hamdi Fathi, Marwan Attia

Delanteros: Mohamed Salah, Omar Marmoush

Por su parte, Tony Popović, seleccionador de Australia, ha anunciado la alineación de su equipo, que es la siguiente:

Portero: Patrick Beach

Defensa: Alessandro Serkati, Jordan Bos, Aziz Behić, Harry Sutar, Lucas Herrington

Centrocampistas: Conor Metcalfe, Aiden O’Neill, Jackson Irvin

Delanteros: Nestor Iranconda y Christian Volpato.

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