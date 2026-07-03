Salah lidera a los Faraones... La alineación oficial para el enfrentamiento entre Egipto y Australia

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha anunciado la alineación que esta tarde enfrentará a Australia en Dallas, en los dieciseisavos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
En su cuarta participación mundialista, Egipto superó por primera vez la fase de grupos al quedar segundo del Grupo 7 con 5 puntos: empató con Bélgica (1-1), venció a Nueva Zelanda (3-1) —su primer triunfo en un Mundial— y volvió a empatar con Irán (1-1).
Australia, en su séptima participación, avanzó segunda del Grupo 4 con 4 puntos: venció 2-0 a Turquía, perdió 0-2 con Estados Unidos y empató 0-0 ante Paraguay.
Busca igualar su mejor actuación: los octavos de final logrados en 2006 y 2022.
En Egipto, Karim Hafez reemplazó al lesionado Fattouh en la defensa y Hamdi Fathi entró en el medio por el sancionado Lasheen; Mohamed Salah, pese a su lesión ante Irán, fue titular.
A continuación, la alineación de Egipto:
Portero: Mostafa Shubair
Defensa: Mohamed Hani, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez
Centrocampistas: Imam Ashour, Mostafa Zico, Hamdi Fathi, Marwan Attia
Delanteros: Mohamed Salah, Omar Marmoush
Por su parte, Tony Popović, seleccionador de Australia, ha anunciado la alineación de su equipo, que es la siguiente:
Portero: Patrick Beach
Defensa: Alessandro Serkati, Jordan Bos, Aziz Behić, Harry Sutar, Lucas Herrington
Centrocampistas: Conor Metcalfe, Aiden O’Neill, Jackson Irvin
Delanteros: Nestor Iranconda y Christian Volpato.