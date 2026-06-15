Salah inscribe su nombre junto al de Roger Milla en los anales del Mundial

El empate 1-1 entre Egipto y Bélgica en el estadio Lumen dejó datos destacados.

La red francesa «Stats Foot» recordó que Egipto aún busca su primera victoria en Copas del Mundo: solo Honduras, con 9 partidos sin ganar, supera sus 8 encuentros sin triunfo.

La red también destacó el logro de Mohamed Salah durante el encuentro, al convertirse, con 34 años y 0 días, en el jugador africano más veterano en dar una asistencia en un Mundial desde el legendario camerunés Roger Milla, quien dio un pase decisivo ante Inglaterra el 1 de julio de 1990, con 38 años y 42 días.

Por su parte, Bélgica mantiene su solidez en la fase de grupos: solo ha perdido uno de sus últimos 16 partidos, con 8 victorias y 7 empates. y su única derrota fue ante Marruecos por 0-2 el 27 de noviembre de 2022.