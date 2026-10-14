El marroquí Achraf Hakimi, lateral del Paris Saint-Germain, superó a la leyenda camerunesa Samuel Eto'o, presidente de la federación de su país y exestrella de varios clubes europeos, en una destacada lista africana.

Como de costumbre, Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, decidió apostar por Hakimi en el once inicial para el partido ante el Manchester City, programado para este miércoles por la noche en el estadio Etihad, en el duelo estelar de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Hakimi firmó su partido número 79 en la Champions League contando todos los clubes en los que ha jugado: Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter de Milán y Paris Saint-Germain.

Según las estadísticas de la cuenta Stats du Foot, Hakimi superó la cifra de Eto'o, que disputó 78 partidos en el torneo, para quedarse en solitario en el tercer puesto de la lista de futbolistas africanos con más presencias en la competición europea.

Lidera esta lista el egipcio Mohamed Salah, exestrella del Liverpool y actualmente en el Trabzonspor turco, con 98 partidos, la mayoría de ellos con Liverpool.

Hakimi necesita 13 partidos para igualar la cifra de la leyenda marfileña Didier Drogba, segundo en la lista.