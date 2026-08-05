Mohamed Salah continúa escribiendo un nuevo capítulo de su carrera futbolística, esta vez a través de la puerta de la liga turca, después de convertirse en el más reciente jugador egipcio en incorporarse a las filas del Trabzonspor en uno de los fichajes más destacados del mercado de traspasos estival.

El club turco anunció oficialmente la incorporación de Salah al mediodía de este miércoles, cuando publicó imágenes de la estrella egipcia vistiendo la camiseta del equipo en el avión con destino a Turquía para anunciar el fichaje de forma oficial y presentar al jugador ante la afición y los medios de comunicación.

Informes turcos señalaron anteriormente que Salah había alcanzado un acuerdo con el Trabzonspor para incorporarse a sus filas con un contrato que se extiende por dos años.

Con su incorporación al equipo turco, el capitán de la selección egipcia se convirtió en el cuarto jugador egipcio en vestir la camiseta del Trabzonspor, después de Ayman Abdelaziz, Sayed Moawad y Mahmoud Hassan "Trezeguet".

Salah puso fin a la polémica sobre su futuro, después de haber estado dudando entre varios equipos de la liga saudí y el Beşiktaş turco, que estuvo muy cerca de conseguir su firma de no ser porque ambas partes discreparon en las condiciones económicas, que los responsables del Beşiktaş calificaron de exageradas.