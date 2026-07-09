Salah-Eddine será titular con Marruecos en el partido decisivo contra Francia

Marruecos se mide este jueves a Francia, favorita al título, en cuartos de final del Mundial. El seleccionador Mohamed Ouahbi ya ha anunciado la alineación marroquí. El partido empieza a las 22:00 en Foxborough, Boston. Anass Salah-Eddine será titular como lateral izquierdo.

Ismael Saibari, con molestias en el isquiotibial tras el 0-3 contra Canadá, se queda en la grada, y Brahim Díaz ocupará su lugar en ataque.

Bono será el portero, Mazraoui y Diop formarán la zaga central y Bouaddi aportará control en el medio. También destaca Achraf Hakimi, lateral derecho del PSG, mientras que Talbi actuará en la banda derecha.

Marruecos deberá vigilar a Kylian Mbappé, autor de siete goles en este Mundial, y a Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué.

Alineación de Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé

Alineación de Marruecos: Bono; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine; El Aynaoui, Bouaddi; Talbi, Ounahi, El Khannouss; Díaz.