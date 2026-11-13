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La selección de Egipto logró un hito goleador destacado en su recorrido por la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, tras marcar al menos 5 goles en dos partidos consecutivos, por primera vez desde junio de 2003, en coincidencia con la continuidad de Mohamed Salah en afianzar su lugar entre los máximos goleadores de la historia del fútbol africano a nivel de selecciones.

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Este logro llegó tras la amplia victoria por cinco goles a cero sobre Sudán del Sur, y luego el triunfo sobre Malaui en la tercera jornada, este viernes, con el mismo resultado, en el estadio de El Cairo, con lo que la selección egipcia repitió una racha goleadora que no se lograba desde hace más de 23 años.

La última vez que Egipto marcó cinco goles o más en dos partidos consecutivos dentro de las eliminatorias del torneo africano fue en junio de 2003, cuando logró una amplia victoria sobre Mauricio por siete goles a cero, el día 8 de junio, y luego arrolló a Madagascar por seis goles a cero, el día 20 del mismo mes.

Esta cifra refleja el claro cambio ofensivo en los resultados de la selección egipcia durante las dos últimas jornadas, después de haber comenzado su andadura en las eliminatorias actuales con un empate sin goles ante Angola, antes de recuperar la efectividad a costa de Sudán del Sur y Malaui, y marcar un gran número de goles en dos partidos consecutivos.

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Mohamed Salah, tercer máximo goleador africano de la historia

En cuanto a los números individuales, Mohamed Salah alcanzó los 70 goles internacionales con la selección de Egipto, situándose en el tercer puesto de la lista de los mejores goleadores africanos de la historia a nivel de selecciones absolutas, según la cuenta francesa "stats foot".

Encabeza la lista el zambiano Godfrey Chitalu, con 79 goles, seguido del exjugador de Malaui Kinnah Phiri con 71 goles, mientras que Salah llega en tercer lugar con 70 goles, superando a su compatriota Hossam Hassan, exdirector técnico de la selección, que marcó 69 goles internacionales, así como al marfileño Didier Drogba, autor de 65 goles.

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Este logro otorga a Salah una ventaja histórica a nivel del fútbol egipcio, después de superar la cifra de Hossam Hassan, que durante muchos años ostentó el récord de goles con la camiseta de la selección nacional.

Dominio egipcio

Con su victoria en el partido de la tercera jornada, Egipto elevó su cuenta a 7 puntos, en el liderato del grupo, mientras que Malaui se quedó estancado en 3 puntos, en el tercer puesto.

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La selección egipcia comenzó el partido con una clara presión ofensiva, y Mahmoud Hassan Trezeguet estuvo a punto de abrir el marcador en el minuto cinco, tras recibir un pase de Mohamed Salah, pero desperdició una ocasión clara, ya que su intento pasó junto al poste derecho.

El primer gol no tardó mucho, pues Nasser Maher logró batir la portería en el minuto seis, antes de que Omar Marmoush duplicara el resultado solo cuatro minutos después, otorgando a la selección egipcia una ventaja temprana y poniendo a Malaui bajo una gran presión.

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Tras los dos goles, la selección egipcia impuso su control de la posesión, intentando aprovechar los espacios y añadir más goles.

Pero Malaui intentó volver al ambiente del encuentro, y amenazó la portería de Mostafa Shobier en el minuto 22 con un potente disparo de Richard Mbulu, que el guardameta de Egipto despejó con habilidad, manteniendo su portería a cero.

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El minuto 24 vio a Hossam Abdel Maguid recibir una tarjeta amarilla, mientras que Nasser Maher continuó con sus intentos ofensivos, y estuvo a punto de marcar su segundo gol personal en el minuto 27, cuando lanzó un potente disparo desde fuera del área que pasó junto al poste izquierdo.

Mohamed Hany marcó el tercer gol de Egipto en el minuto 38, cuando lanzó un potente disparo desde fuera del área que se alojó en la red, reforzando la ventaja de la selección egipcia por tres goles a cero y otorgando a los anfitriones una gran ventaja antes del final de la primera parte.

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Doblete de Salah

En la segunda parte, la selección egipcia continuó su dominio del juego, mientras que Malaui fracasó en generar peligro, y el juego se concentró en gran medida en el centro del campo.

Pero la estrella del Trabzonspor turco, Mohamed Salah, se empeñó en dejar su sello marcando el cuarto gol de Egipto, de un cabezazo en el minuto 84, tras un preciso centro del suplente Ibrahim Adel.

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Y en el quinto minuto del tiempo añadido de la segunda parte, Salah volvió a marcar el quinto gol de penalti, que consiguió Hamza Abdelkarim, delantero del Barcelona, para que el partido terminara con una contundente victoria (5-0).