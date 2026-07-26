La lista de futbolistas que se encuentran sin club, hasta este momento, incluye a varios nombres importantes, entre ellos estrellas que aún son capaces de rendir a gran nivel y otros que buscan una oportunidad para relanzar su carrera.

Encabeza la lista la estrella egipcia Mohamed Salah, de 34 años, tras el final de su etapa con el Liverpool, que había comenzado en 2017, mientras su futuro sigue siendo una incógnita por ahora, pese a los informes que lo vincularon con un traspaso al Besiktas turco.

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Dusan Vlahovic aparece como la opción ofensiva más destacada de las disponibles, ya que tiene 26 años y marcó 68 goles en 168 partidos con la Juventus, con el interés del Fenerbahce y del Besiktas según la prensa italiana.

Entre los nombres más destacados también figura Jadon Sancho, que disputó la temporada pasada cedido al Aston Villa y marcó un gol en 29 partidos, y John Stones, cuyo papel disminuyó en el Manchester City a causa de las lesiones, aunque sus edades, 26 y 32 años, los convierten en opciones capaces de aportar, según el diario "L'Équipe" francés.

Asimismo, David Alaba, de 34 años, busca un nuevo desafío tras cinco temporadas con el Real Madrid, durante las cuales se coronó campeón de la Liga de Campeones en cuatro ocasiones, mientras que su estado físico sigue siendo la principal fuente de preocupación.

Fabinho y Goretzka

En el mediocampo destaca el brasileño Fabinho, que regresó a la selección de su país en el Mundial y disputó 111 partidos durante tres temporadas con el Al Ittihad saudí, junto a Leon Goretzka, cuyo contrato con el Bayern Múnich finalizó tras ocho temporadas, en medio del interés de la Juventus.

La lista incluye también nombres que ya jugaron en la Ligue 1, principalmente Krépin Diatta, que dejó el Mónaco tras cinco temporadas, y Bamba Dieng, delantero de Senegal de 26 años, que anteriormente jugó con el Marsella, el Lorient y el Angers.

También se encuentran los centrocampistas Yves Bissouma y Nabil Bentaleb, tras el final de sus contratos con el Tottenham y el Lille, respectivamente, además de Nabil Fekir, de 32 años, tras dos años con el Al Jazira emiratí, y Raphaël Guerreiro, que abandonó el Bayern Múnich tras tres temporadas y 89 partidos con el club alemán.