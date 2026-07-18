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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Saka entra en una lista legendaria... y hace retroceder a Francia 68 años

Francia vs Inglaterra
Francia
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World Cup
B. Saka
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Bukayo Saka marcó un hat-trick en la victoria de Inglaterra 6-4 ante Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

Saka marcó el tercero y cuarto de Inglaterra en los minutos 37 y 45+1, y cerró su triplete de penalti en el 87.

Según la red de estadísticas «Stats Foot», Saka es el primer jugador que marca un hat-trick a Francia en cualquier competición desde Jeff Hurst, quien lo logró en un amistoso con Inglaterra el 12 de marzo de 1969.

Además, es el segundo en lograrlo en un Mundial tras Pelé, quien lo consiguió con Brasil en 1958.

Según Squawka, solo cuatro ingleses han logrado un hat-trick en un Mundial: Jeff Hurst (1966), Gary Lineker (1986), Harry Kane (2018) y Bukayo Saka (2026).

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