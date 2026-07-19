Saka desata la polémica al insultar a Tuchel en una publicación

El internacional inglés Bukayo Saka generó polémica al dar «me gusta» a una publicación que llamaba «estafador» al seleccionador alemán Thomas Tuchel, tras marcar tres goles a Francia en el Mundial 2026.

Saka guió a Inglaterra a una victoria 6-4 sobre Francia, con un «hat-trick» que dio al equipo de Tuchel el tercer puesto y la medalla de bronce en el Mundial 2026.

Al descanso, los ingleses ganaban 4-0 gracias a Declan Rice, Ezri Konsa y los dos tantos de Saka.

En la segunda parte Francia reaccionó y el encuentro se volvió más emocionante.

Antes del descanso, Francia recortó con goles de Bradley Barcola y Kylian Mbappé (2), aunque Saka firmó su hat-trick de penalti. Ousmane Dembélé hizo el 5-4. y en el 98 Jude Bellingham sentenció el 6-4.

La actuación de Saka fue histórica, aunque después del partido generó polémica al marcar «me gusta» en una publicación que afirmaba que Tuchel estaba «bajo investigación por fraude» y elogiaba a tres jugadores del Arsenal.

Según Sportbible, el jugador eliminó el «me gusta» poco después, coincidiendo con las dudas sobre el futuro de Tuchel tras la derrota en semifinales del Mundial.