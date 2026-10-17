Con la derrota por 0-1, el Colonia acumula ya 16 partidos a domicilio sin ganar. Si tampoco vence en su próxima salida (el 1 de noviembre contra el Union Berlin), el FC igualará un récord propio para olvidar. La última vez que el Colonia encadenó 17 partidos fuera de casa sin sumar los tres puntos fue en la temporada 2003/04, cuando no ganó ni una sola vez a domicilio en toda la campaña y acabó descendiendo como colista.

La última victoria del Colonia en la Bundesliga fue el 3 de octubre, con el exentrenador Lukas Kwasniok en el banquillo (1-0 ante el TSG Hoffenheim). Por eso, El Mala ya ve motivos para preocuparse. «Es extremadamente peligroso. Si no sumamos puntos fuera de casa, será difícil conseguir suficientes puntos en la liga», declaró ante el micrófono de Sky. Aun así, el joven delantero se mostró confiado: «Pero en algún momento romperemos la racha y empezaremos a puntuar también fuera de casa. Es solo cuestión de tiempo».

El FC, muy castigado por las lesiones, estuvo durante mucho tiempo cerca de sacar un punto de Frankfurt, hasta que Younes Ebnoutalib marcó en el minuto 77 el gol de la victoria para un Eintracht en crisis. Sin los delanteros lesionados Thijs Dallinga (26 años, rotura del ligamento cruzado) y Ragnar Ache (28 años, rotura de fibras musculares), al Colonia le faltó finalmente pegada. Entre otros, El Mala, a quien el técnico Rene Wagner tuvo que alinear como delantero centro, desperdició una ocasión prometedora.

Said El Mala: «Duele muchísimo»

«Quizá jugamos la mejor primera parte de nuestra temporada, pero no pudimos obtener recompensa. Atrás lo defendimos todo y fuimos más intensos en los duelos. Creo que el Frankfurt estaba ya bastante agotado, así que llegamos al descanso con buenas sensaciones. Luego salimos del vestuario y, de repente, el Frankfurt fue quizá un poco más intenso que nosotros o encontró un extra de motivación», explicó El Mala, decepcionado.

Sin embargo, el jugador de 20 años aseguró que la «frustración» aún no se ha instalado en el equipo: «Seguimos haciendo un buen partido. No es que hayamos venido aquí y nos hayan goleado por completo. Creo que se lo pusimos extremadamente difícil al Frankfurt. En lo personal, tuve una ocasión en la que quizá debería haber estado un poco más tranquilo. Quizá me precipité un poco. Pero también hay que entender que no es tan fácil cuando arranco desde nuestro propio campo. Esas son cosas que tengo que trabajar». Aun así, «duele muchísimo haber perdido aquí».

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¿Provocará el Bayern de Múnich un nuevo récord negativo del Colonia?

Además, El Mala rechazó la idea de que el ataque del Colonia dependa demasiado de él tras su sorprendente renovación de contrato en verano. «No, en absoluto. Me parece absurdo decir algo así. Al fin y al cabo, no juego yo solo contra once futbolistas. Sin el equipo, tampoco habría sido posible lo que he conseguido hasta ahora. Por eso me parece absurdo decir algo así. Aquí jugamos como equipo, no como jugadores individuales. Creo que eso también se ve», recalcó.

El próximo fin de semana, el Colonia tendrá la oportunidad de resarcirse en casa ante el Schalke 04, antes de viajar a Berlín. Curiosamente, pocos días antes ya se enfrentará al Union Berlin en el Rheinenergiestadion, en la Copa de Alemania. Si tampoco gana en el reencuentro en la Bundesliga, el FC se arriesgará a «superar» su propio récord negativo. Tras el parón de selecciones, le espera precisamente una visita al Bayern de Múnich el 20 de noviembre.



