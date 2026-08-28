Saibari se luce de inmediato de forma brillante en su debut en la Bundesliga

El Bayern de Múnich se deshizo con facilidad del VfB Stuttgart este viernes por la noche en el primer partido de liga. En casa, el equipo de Vincent Kompany se impuso por 5-1. Ismael Saibari dio dos asistencias para el vigente campeón.

La primera ocasión de peligro del partido fue para los visitantes. Tiago Tomas remató de volea desde cerca, pero su disparo se estrelló en el larguero. Poco después, el Bayern también se encontró con la madera. Michael Olise lanzó una falta desde las inmediaciones del área y la estrelló en el poste.

Tras la falta de Olise, el Bayern fue creciendo y eso se tradujo en el primer gol a los 21 minutos. Dayot Upamecano apareció completamente solo y cabeceó un córner al fondo de la red: 1-0. En el resto de la primera mitad, el Bayern llevó el peso del juego, aunque ya no se volvió a marcar.

Tras el descanso, el Stuttgart reaccionó de repente. Manuel Neuer logró detener un primer remate, pero Josha Vagnoman aprovechó el rechace para hacer el empate: 1-1.

Sin embargo, ese marcador no duró mucho en el marcador. Joshua Kimmich encontró a Olise cinco minutos después con un pase perfecto entre líneas, y el francés definió con facilidad.

Der Rekordmeister no bajó el ritmo y abrió de inmediato distancia con los visitantes. El goleador Vagnoman resbaló en un centro de Alphonso Davies y acabó introduciendo torpemente el balón en su propia portería: 3-1.

A diez minutos del final, Ismael Saibari apareció en escena. Olise lo envió hasta la línea de fondo, donde el marroquí recortó a su rival, mantuvo la calma y dio el pase atrás para Aleksander Pavlovic, que solo tuvo que empujarla: 4-1.

En el tramo final, Saibari volvió a asistir en otro gol bávaro. Esta vez se la sirvió a Luis Díaz, que no falló en el mano a mano con el portero.











