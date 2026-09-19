Parece que el Bayern de Múnich ha decidido gestionar de una manera especial el bajón de rendimiento del colombiano Luis Díaz, después de que el jugador saliera de la noche de la abultada victoria por 7-0 sobre el Unión Berlín sin dejar su huella goleadora, en un momento en el que casi todos sus compañeros de la línea ofensiva brillaron.

Y mientras el vestuario del conjunto bávaro estaba repleto de celebraciones, Díaz se encontró alejado de la escena, a la espera de recuperar su instinto goleador, que le ha faltado en los últimos partidos.

El Bayern de Múnich vivió un ambiente festivo dentro del vestuario tras la gran victoria sobre el Unión Berlín, después de que el equipo marcara siete goles en un partido que fue testigo de numerosos acontecimientos felices.

Harry Kane, el último de los jugadores en abandonar el vestuario, dijo que el entrenador pidió a los jugadores que pronunciaran unas palabras para celebrar la victoria, señalando que Michael Olise anotó su primer triplete con el equipo, mientras que Ismail Sibari marcó su primer gol con la camiseta del Bayern, y Kane celebró la llegada a su gol número 100, además del regreso de Serge Gnabry tras recuperarse de la lesión.

Pero, en medio de todas estas celebraciones, Luis Díaz fue casi la única excepción, después de continuar sin marcar.

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Díaz busca la salida

El último gol que marcó Díaz con el Bayern se remonta a la jornada inaugural de la Bundesliga ante el Stuttgart, cuando anotó su quinto gol en el partido, pero desde entonces no ha logrado marcar en los siguientes encuentros.

Y el sufrimiento del jugador no se detuvo en la ausencia de goles, ya que desperdició varias ocasiones peligrosas ante el Schalke, el Osnabrück y el Bodø/Glimt, además de provocar polémica durante el duelo ante el Elversberg tras no aprovechar como debía un pase perfecto de Michael Olise dentro del área.

Y contra el Unión Berlín, Díaz marcó un gol que fue anulado por fuera de juego, a pesar de que la jugada llegó tras un magnífico ataque del Bayern, prolongándose así su sufrimiento de cara a portería, según informó la cadena "SPOX".

Díaz había afirmado anteriormente que confía en volver a marcar, diciendo que solo necesita tranquilidad mental y trabajar para aprovechar las ocasiones, subrayando que lo que le falta actualmente es el último toque.

Y los números de los últimos partidos revelan una parte del problema, ya que Díaz desperdició seis ocasiones claras de gol en la Bundesliga, mientras que su promedio de goles esperados alcanzó los 3,1 goles durante las primeras cuatro jornadas.

En cambio, Harry Kane marcó tres goles con un promedio de goles esperados de 2,17, mientras que Michael Olise anotó cuatro goles con un promedio de goles esperados de 2,65.

En cuanto a Ismail Sibari, que entró como sustituto de Díaz ante el Unión Berlín, marcó un gol y dio tres asistencias en tan solo 178 minutos en la Bundesliga.

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¿Repetirá el Bayern la vieja fórmula?

Parece que el Bayern de Múnich ha optado por gestionar a Díaz concediéndole un periodo de descanso durante el parón internacional, después de que el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, decidiera no convocarlo, tras consultarlo con el jugador.

Y Max Eberl, el director deportivo del Bayern, dio la bienvenida a esta decisión, asegurando que Díaz ha disputado un gran número de partidos recientemente, y que disponer de un breve periodo de descanso le vendrá bien.

Eberl explicó que el jugador tendrá unas breves vacaciones antes de volver a los entrenamientos y de cumplir con su programa físico, asegurando que no existe preocupación alguna sobre su disponibilidad.

Díaz había hablado anteriormente de su necesidad de otro jugador que le compita en la posición de extremo, para poder disponer de periodos de descanso cuando las cosas no marchan como es debido.

Pero el Bayern cedió a Arijon Ibrahimović al Augsburgo antes del final del mercado de fichajes, lo que dejó la posición de extremo izquierdo sin un recambio claramente especializado.

Aun así, Vincent Kompany dispone de varias soluciones, la más destacada Serge Gnabry, además de la posibilidad de recurrir a Sibari en algunos roles ofensivos.

Y lo llamativo es que Díaz ya había disfrutado de un descanso similar en diciembre de 2025, cuando Kompany lo apartó durante unos días, antes de que el jugador regresara y ofreciera un gran nivel en la segunda mitad de la temporada.

Y ahora queda la pregunta: ¿logrará el nuevo descanso devolver a Díaz a su nivel y darle la oportunidad de recuperar su instinto goleador en una fase temprana de la temporada?

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