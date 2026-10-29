¡Safonov, un seguro bajo palos! Enrique elogia al valiente portero ruso tras demostrar que sus críticos se equivocaban

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El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, elogió al portero Matvey Safonov por adaptarse de forma brillante a las grandes exigencias del fútbol de élite. Enrique destacó la valentía del internacional ruso y su papel clave en el inicio de la salida de balón del equipo.

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Safonov se afianza como portero titular

El portero ruso Matvey Safonov sigue consolidándose como la primera opción para la portería del Paris Saint-Germain a las órdenes de Luis Enrique. Llegó procedente del FC Krasnodar por 20 millones de euros en junio de 2024 y ganó la Champions League en dos ediciones consecutivas, 2025 y 2026.

Su regularidad le valió una nominación al Trofeo Yashin de 2026.

Safonov mantuvo la portería a cero en la reciente victoria del PSG por 2-0 ante el Lyon en el Parque de los Príncipes.

Enrique elogia la valentía del portero y su adaptación al fútbol moderno

Antes del partido de Ligue 1 del viernes contra el Le Havre, Enrique se mostró plenamente satisfecho con la evolución de Safonov. «Es sencillo: cuando llegó, afrontó el reto de rendir bien en un club de la máxima categoría. Lo ha hecho todo bien», afirmó Enrique.

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«Encaja perfectamente con lo que buscamos y con el fútbol moderno».

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«Desempeña un papel clave en nuestra forma de defender y en cómo construye el juego. Estamos muy contentos con él; siempre busca mejorar y es muy valiente», añadió el técnico español.

Su distribución y sus salidas encajan en el sistema de Enrique

La disposición de Safonov a iniciar el juego desde atrás encaja a la perfección con las exigencias tácticas de Enrique, basadas en una alta posesión y una salida de balón controlada.

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El portero de 27 años ha recibido elogios por su serenidad bajo presión ante rivales que presionan de forma agresiva.

Su comunicación en defensa ha dado estabilidad a la zaga del PSG en las últimas victorias.

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El portero ruso, listo para la prueba ante el Le Havre

Está previsto que Safonov mantenga su puesto en la portería cuando el PSG visite al Le Havre en el Stade Oceane el viernes por la tarde.

Con el PSG decidido a ampliar su ventaja en la liga, Safonov buscará dejar de nuevo la portería a cero.

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El portero ruso continúa su rápida progresión al más alto nivel.