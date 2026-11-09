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Francia se ha visto obligada a modificar sus planes defensivos para los últimos partidos de clasificación de la Liga de Naciones tras la lesión de Pierre Kalulu. El defensa de la Juventus ha causado baja oficialmente en la concentración, lo que abre la puerta a que una joven promesa de la Bundesliga deje su huella.

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Un defensa de la Juventus, baja por lesión

Francia ha sufrido un duro revés en defensa con la baja de Kalulu. El jugador de la Juventus se vio obligado a abandonar la convocatoria el lunes tras lesionarse en un reciente partido de la Serie A. Se esperaba que el exjugador del AC Milan desempeñara un papel importante en los próximos compromisos internacionales, pero ahora permanecerá en Italia para centrarse en su recuperación.

El problema apareció tras un partido de liga disputado el domingo, al término del cual el polivalente defensa manifestó importantes molestias físicas. El club ha confirmado la lesión de Kalulu en un comunicado: «Al término del partido contra la Fiorentina, Pierre Kalulu manifestó molestias musculares en el muslo izquierdo y esta mañana se sometió a pruebas diagnósticas. Las pruebas realizadas en J|medical revelaron una lesión leve en el bíceps femoral izquierdo. El jugador ha comenzado el tratamiento y, tras consultar con el cuerpo técnico de la selección francesa, ha sido retirado de la convocatoria».

Kumbedi asciende desde la sub-21

Ante la ausencia de Kalulu, el seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, ha recurrido a las categorías inferiores para encontrar un sustituto. Sael Kumbedi, el prometedor defensa del VfL Wolfsburg, ha sido promocionado de la selección francesa sub-21 a la absoluta. El salto supone un hito importante para el joven lateral, que ha destacado con sus actuaciones en Alemania pese a la posición que ocupa actualmente su club en su división.

En principio, Kumbedi debía incorporarse a la sub-21 para disputar sus propios compromisos internacionales. Sin embargo, la vacante en la selección absoluta ha brindado al jugador de 21 años la oportunidad de ponerse a prueba al máximo nivel internacional. El cuerpo técnico considera que su velocidad y su capacidad técnica lo convierten en una opción idónea para reforzar la defensa en este momento crucial de la temporada.

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Zidane debe ajustar su planteamiento táctico

La baja de Kalulu obliga a Zidane a replantearse su enfoque táctico para los próximos partidos ante dos rivales exigentes. Mientras que el jugador de la Juventus aporta versatilidad en toda la línea defensiva, Kumbedi ofrece una opción ofensiva más tradicional desde el lateral derecho. Está por ver cuántos minutos tendrá el joven futbolista del Wolfsburg en estos compromisos internacionales de gran importancia.

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Próximos partidos ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA

Con la selección ya concentrada en el CNF Clairefontaine, los entrenamientos se centrarán en integrar al recién llegado en el sistema defensivo. El cuerpo técnico francés vigilará de cerca el estado físico de toda la plantilla para evitar nuevos contratiempos por lesión antes del vuelo a Milán.

Dos partidos cruciales en la Liga de Naciones

Francia prepara los dos últimos partidos de la fase de clasificación de la Liga de Naciones de la UEFA, en la que aún hay mucho en juego. La primera prueba llegará el jueves 12 de noviembre, cuando Francia viaje al emblemático estadio Giuseppe Meazza de Milán. Allí le espera un duelo de alto nivel contra Italia, que pondrá a prueba a la renovada defensa y al recién ascendido Kumbedi.

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Tras el viaje a Milán, la selección regresará a Francia para disputar su último encuentro de la fase de grupos. Recibirá a Turquía en el Stade Atlantique de Burdeos el domingo 15 de noviembre. Estos dos partidos serán decisivos para determinar la posición final de Francia en el grupo y sus posibilidades de acceder a la fase eliminatoria de la competición el próximo año.