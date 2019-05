Saborío, contento y precavido por la lista preliminar de la Copa Oro

Matosas incluyó al goleador del campeonato entre los 40 preseleccionados. "Hay que esperar y ser respetuoso de la decisión que tome el técnico", dijo.

Alvaro Saborío se ganó un lugar entre los preseleccionados de Gustavo Matosas para la 2019, a fuerza de goles en San Carlos que acaba de consagrarse campeón nacional de .

"Lo tomo muy bien, pero consciente de que hay que esperar y ser respetuoso de la decisión que tome el técnico, además, de que hay buenos jugadores en esa lista", dijo el autor de 12 tantos en el último campeonato para el conjunto norteño.

Saborío no tenía lugar en la Sele desde la Copa Oro 2015 y se ilusiona con volver a vestirse de tricolor. "A mí me gustaría, me siento bien, me preparo bien, me cuido de la mejor manera, pero, hay que esperar la lista definitiva",señaló a Radio Columbia.

El uruguayo Matosas tiene que reducir la prelista de 40 a una definitiva de 23 de cara al amistoso del 5 de junio frente a Perú, antes de encarar el torneo continental.