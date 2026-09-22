Según informa el diario sensacionalista, el club de Franconia se aseguró una prima adicional cuando el central de 20 años se marchó al VfB Stuttgart en febrero de 2025. Si el defensa entra ahora en acción en sus primeros partidos con la camiseta de la selección alemana, el club ingresará, según esa información, una cantidad de seis cifras bajas.

Jeltsch figura por primera vez en la convocatoria de la selección absoluta y está previsto de forma fija para los próximos encuentros de la Nations League ante Serbia el 1 de octubre y en Grecia el 4 de octubre.

El acuerdo, que entonces ya incluía un traspaso de 9,5 millones de euros, está resultando un éxito total para ambas partes. En el VfB, es probable que transfieran el pago del bonus a Núremberg sin ningún resentimiento. A las órdenes del entrenador Sebastian Hoeneß, el diestro tuvo un verdadero "arranque de cohete", se ganó de inmediato un puesto de titular y disparó drásticamente su valor de mercado.

Esta evolución meteórica tampoco ha pasado desapercibida para los pesos pesados del fútbol europeo. Así, el Bayern de Múnich, el Arsenal y el Liverpool son considerados pretendientes concretos del defensor, que en 2025 fue distinguido con la prestigiosa Medalla Fritz Walter de oro, por delante de Said El Mala.

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¿Qué dijo Jürgen Klopp sobre Finn Jeltsch, del Stuttgart?

Últimamente, Jeltsch también recibió una atención especial desde una voz prominente. "Entre los jugadores que no me resultaban inmediatamente familiares, Finn fue el primero que me llamó la atención", dijo el seleccionador Jürgen Klopp sobre Jeltsch. "Porque miras la estadística y piensas: tío, ¿partidos, eh? ¿Qué es esto? Y luego miras un poco más de cerca y te das cuenta de que es un defensor extraordinario, que lo está haciendo muy bien, que tiene una capacidad atlética excepcional y que sabe jugar al fútbol".

Las cualidades del joven no son casualidad. Ya en categorías inferiores, el defensa celebró grandes éxitos y se proclamó campeón del mundo y de Europa sub-17 con la selección juvenil alemana. Mientras tanto, esa generación ha ido entrando cada vez más en el foco del fútbol masculino.

"Fuimos campeones del mundo y de Europa sub-17", dijo Klopp: "Ahora deberían tener 20 años. Ahora, con carné de conducir, nos pueden servir". Con los próximos partidos internacionales, Jeltsch tiene ahora el siguiente gran escenario para seguir consolidando su estatus a nivel internacional.