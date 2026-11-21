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El capitán del Leeds United, Ethan Ampadu, ha elogiado la eficacia de su equipo después de que se impusiera por 4-1 al Chelsea en Stamford Bridge, su primera victoria a domicilio ante el conjunto londinense en más de un cuarto de siglo. El histórico resultado mete al club de Yorkshire en la lucha por Europa tras una segunda parte dominante en el oeste de Londres.

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Una tarde histórica en el oeste de Londres

El Leeds United se quitó por fin un peso de encima el sábado al lograr su primera victoria liguera en Stamford Bridge desde 1999. En un duelo marcado por una intensa rivalidad de larga data, los visitantes demostraron una notable capacidad de reacción para remontar y conseguir un resultado que los aficionados desplazados recordarán durante mucho tiempo.

Poco después del pitido final, el internacional galés destacó la importancia de responder a las grandes expectativas de la afición. Ampadu declaró a los periodistas: «Sabemos cómo es la historia de este partido y qué esperan los aficionados. Sabemos que llevaban mucho tiempo queriendo una victoria aquí. Es justo que disfrutemos de esta actuación».

Pese al ambiente festivo, el centrocampista de 26 años se apresuró a señalar que el equipo debe utilizar este resultado como punto de partida para seguir creciendo, no como una meta. Al abordar la evolución táctica de la plantilla bajo la dirección actual, Ampadu añadió: «La gente habla de puntos de inflexión y tenemos que aprender de las cosas que no funcionaron e intentar mejorarlas».

Okafor brilla mientras el Chelsea se desmorona

El partido no empezó como esperaban los visitantes, ya que el Chelsea se adelantó por medio de Emmanuel Emegha . El delantero neerlandés, titular por primera vez con el club londinense tras su fichaje en verano, estrenó su cuenta goleadora en el minuto 25 con un potente disparo con la izquierda. Sin embargo, la ventaja solo duró tres minutos: Noah Okafor aprovechó el desorden defensivo del Chelsea para marcar el empate con un remate ajustado al palo más lejano y devolver la iniciativa al Leeds.

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El Leeds acabó poniéndose por delante de penalti después de que el árbitro Michael Oliver señalara una infracción de Morgan Rogers por utilizar el brazo para bloquear un disparo de Jayden Bogle que iba a portería. Dominic Calvert-Lewin transformó con seguridad la pena máxima con un remate raso ajustado al palo. Los visitantes reforzaron su dominio en el minuto 58, cuando Okafor reaccionó ante un balón que botaba y lo envió a la escuadra. Brenden Aaronson sentenció el partido bien avanzado el tiempo añadido: arrancó desde la línea del centro del campo y definió con calma con un disparo raso ajustado al palo.

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Aspiraciones europeas y una dosis de realismo

Los tres puntos han situado al Leeds United sexto en la clasificación de la Premier League, a solo un punto del Bournemouth, cuarto, en la lucha por disputar la Champions League.

Al hablar de las posibilidades de clasificarse para Europa, el capitán señaló: «Tenemos que ser realistas y entender lo difícil que es esta liga. Necesitamos refrendarlo la semana que viene; si no lo hacemos, esta actuación habrá sido en vano. Sabemos adónde queremos devolver al Leeds. Puede ser un camino largo, pero estamos preparados».

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Pruebas difíciles para Leeds y Chelsea

El resultado deja al Chelsea en octava posición y prolonga el difícil momento del equipo de Alonso tras su reciente derrota ante el Sunderland. El Chelsea intentará reaccionar cuando visite al Nottingham Forest el 27 de noviembre, antes de recibir al Crystal Palace el 2 de diciembre. Por su parte, el Leeds buscará dar continuidad a su impresionante victoria cuando reciba al Coventry City el 28 de noviembre, antes de afrontar una exigente visita al Etihad Stadium para medirse al Manchester City el 2 de diciembre.