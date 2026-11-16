Sabatini: «Cardinale me ha seducido. ¿Pero no hará de verdad como Berlusconi?»

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Sandro Sabatini, periodista y colaborador de Calciomercato.com, se expresó así en su canal de YouTube al comentar la nueva gestión del Milan por parte de Gerry Cardinale, plasmada en la entrevista publicada el sábado por la mañana en La Gazzetta dello Sport: «Cardinale hace de Berlusconi. He visto la portada de la Gazzetta y sí, es verdad, todavía ahora me he preguntado: '¿Pero este Cardinale no hará de verdad como Berlusconi?'. Silvio Berlusconi dijo hace muchos años "Llevaré al Milan a la cima del mundo". Y esa misma frase la repite también Gerry Cardinale cuarenta años después.

A mí me ha convencido, en el sentido de que, antes de convencerme a mí, a la gente de la Gazzetta o a todos los aficionados del Milan, ha actuado. Es decir, el Cardinale de los primeros años es muy distinto al Cardinale de este verano en adelante, desde que tomó las riendas de la situación. Porque ha fichado a Gonçalo Ramos, a Moreira y a Gila, ha gastado 150 millones, ha formado un equipo de trabajo propio, ha apostado fuerte y también ha defendido al entrenador. Es decir, ejerce de dirigente con mucha autoridad y de forma muy concreta, con hechos, no con palabras. La única frase a la que me permito poner una objeción es 'Nunca venderé el Milan': en ese caso, nunca digas nunca».

SABATINI, SEDUCIDO POR CARDINALE

Sabatini concluye así su intervención: «'Milan Sport Entertainment representa los cimientos para hacer posible todo esto'. En otros tiempos me habría tomado esta entrevista con mucha ironía, incluso con sarcasmo. Ahora, ver a un empresario estadounidense que me dice 'Mirad al Milan, Milan NBA, medios y entretenimiento' me parece un salto hacia el futuro; me parece un visionario. Gerry me ha seducido».