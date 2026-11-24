Sabah FK vs Barcelona: previa de la Champions League

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

El Barcelona viaja este miércoles a Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah FK en el Baku Olimpiya Stadionu, en la Champions League. Es un desplazamiento largo para el equipo de Hansi Flick, que llega tras una victoria agónica en el Camp Nou. El partido comienza el miércoles 25 de noviembre a las 13:45, hora del este de Estados Unidos, y a las 17:45 GMT.

Al Sabah le cuesta sumar resultados en su debut en la Champions

El Sabah ocupa el puesto 31 de la fase de liga y le está costando obtener buenos resultados en Europa. A principios de este mes cayó por 4-1 ante el Viking, y Valdas Dambrauskas sabe que esta vez su equipo se enfrenta a un rival mucho más fuerte. En la liga, el Sabah goleó por 5-1 al Sumqayit el 20 de noviembre en la Premier League de Azerbaiyán y puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar entre todas las competiciones.

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Los partidos del Barcelona suelen traer goles

El Barcelona es quinto en la clasificación y atraviesa un buen momento. El domingo remontó dos goles encajados en los primeros siete minutos para vencer por 3-2 al Villarreal. Marcó tres tantos en un tramo de diez minutos tras el descanso y mantuvo su sólida posición al frente de LaLiga. Con esa victoria, el campeón de España conservó sus tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid en lo alto de la tabla, tras sumar 12 triunfos en 13 partidos ligueros esta temporada. Su única derrota reciente fue el 2-1 ante el Real Madrid a finales de octubre.

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Datos clave y bajas

Lamine Yamal se pierde el partido con el Barça por unas molestias leves en el tobillo, pero volverá el fin de semana en LaLiga.

En cada uno de los últimos 10 partidos del Barça entre todas las competiciones hubo más de 2,5 goles. Lo mismo ocurrió en 14 de sus últimos 16 encuentros de Champions.

Alineaciones probables

Sabah (4-2-3-1): Pokatilov; Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Nwachukwu, Khaybulaev, Simic; Mbina.

Barcelona (4-2-3-1): Garcia; Farinas, Cubarsi, Martin, Cancelo; Gavi, Pedri; Raphinha, Lopez, Gordon; Jesus.

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