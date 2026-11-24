Sabah FK-Barcelona: previa de la Champions League

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

El Barcelona viaja el miércoles a Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah FK en el Baku Olimpiya Stadionu, en la Champions League. Es un desplazamiento largo para el equipo de Hansi Flick, que llega tras una victoria dramática en el Camp Nou. El partido comenzará el miércoles 25 de noviembre a las 13:45 EST y las 17:45 GMT.

El Sabah sufre en su debut en la Champions League

El Sabah ocupa el 31.º puesto en la clasificación de la fase de liga y le está costando conseguir resultados en Europa. A principios de este mes cayó por 4-1 ante el Viking, y Valdas Dambrauskas sabe que esta vez su equipo se enfrenta a un rival mucho más fuerte. En la liga azerbaiyana, el Sabah goleó 5-1 al Sumqayit el 20 de noviembre y puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar en todas las competiciones.

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Los partidos del Barcelona suelen ser garantía de goles

El Barcelona es quinto en la clasificación y atraviesa un gran momento de forma. El domingo remontó dos goles de desventaja encajados en los primeros siete minutos para vencer 3-2 al Villarreal. Marcó tres veces en un tramo de diez minutos tras el descanso y mantuvo su cómoda posición al frente de LaLiga. La victoria dejó al campeón de España con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid en lo alto de la tabla, después de sumar 12 triunfos en 13 partidos de liga esta temporada, una trayectoria casi perfecta. Su única derrota reciente fue el 2-1 ante el Real Madrid a finales de octubre.

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Datos clave y bajas por lesión

Lamine Yamal se pierde el partido con el Barça por unas leves molestias en el tobillo, pero regresará el fin de semana en LaLiga.

En cada uno de los últimos 10 partidos del Barça en todas las competiciones hubo más de 2,5 goles, al igual que en 14 de sus últimos 16 encuentros de Champions League.

Posibles onces

Sabah (4-2-3-1): Pokatilov; Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Nwachukwu, Khaybulaev, Simic; Mbina.

Barcelona (4-2-3-1): Garcia; Farinas, Cubarsi, Martin, Cancelo; Gavi, Pedri; Raphinha, Lopez, Gordon; Jesus.

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