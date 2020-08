Sólo 8 millones de euros separan a Eric Garcia del Barcelona

El Manchester City no quiere venderle por menos de 23, mientras que el Barcelona pretende ofrecer 15; su cotización es de 16 millones.

Pep Guardiola sorprendió ayer al mundo al afirmar que Eric Garcia "nos ha dicho que no quiere extender el contrato con el Manchester City". Es una declaración que ha caído bien en el seno del , que no olvida cómo también había sido el propio entrenador del quien había advertido de que Leroy Sané no quería ampliar su contrato y el alemán jugará la temporada que viene para el Bayern. Los presagios y precedentes, pues, son favorables pensando en el regreso de Eric a un Barcelona que ya le tiene como un objetivo prioritario.

El tema es que los bávaros pagaron 49 millones de euros por un futbolista que acababa contrato y no quería renovar, una cantidad muy elevada pensando en Eric, con una cotización de 16 millones de euros según Transfermarkt, una cifra que se ajusta a lo que el Barcelona pretende pagar con él. Otra cosa será convencer al City pero los azulgrana esperan poder convencer al club citizen a partir de la operación que ha llevado a Ferran Torres, que acababa contrato dentro de un año con el , a Manchester en sustitución, precisamente, de Sané. Su precio fue 23 millones de euros.

Es en estos términos que espera negociar el Barcelona una vez asumido que el central no quiere vincularse de por vida al City y que está por la labor de regresar. En otras palabras, el jugador ha cumplido su parte y si está a tiro del club en el que nació, deportivamente hablando, es sólo porque en un año quedará libre y ello puede forzar al club inglés a vender a riesgo de perderle a cambio de nada. El Barcelona, pues, se siente ganador esta vez a pesar de que el City exija exactamente la misma cantidad que pagó por Ferran, 23 millones de euros. Los azulgrana, a su vez, arrancarán ofreciendo 15.

Eric es el nuevo Piqué según el Barcelona

El club catalán entiende que la progresión mostrada por el central los últimos tres años es suficiente como para ser el tercer central del equipo la próxima temporada para ir asentándose progresivamente en la misma medida que Gerard Piqué, con contrato hasta junio de 2022, dé un paso al lado de forma que para entonces Eric ya esté lo suficientemente consolidado para ejercer de indiscutible titular como ya logró Piqué cuando regresó al club de su vida el verano de 2008. Inicialmente debía ser el tercero por detrás de Carles Puyol y Rafa Márquez pero no tardó en ganarse un sitio que ha mantenido hasta hoy, doce años después de su llegada.

El perfil de Eric satisface, y de qué manera al Barcelona, prendado no sólo de su evolución, juventud y prestaciones sino también de su situación contractual, que permitiría fichar a un potencial titular a cambio de una inversión relativamente menor y que en caso de salir bien hasta podría evitar que los catalanes tuvieran que gastarse 150 millones de euros en Matthijs De Ligt dentro de dos años, cuando tendrá este precio de salida según el contrato que firmó hace un año con la . Eso sí, la situación financiera del club invita a pensar que la de Eric, si se produce, sería el último refuerzo del Barcelona este verano. Su llegada se retrasaría, como máximo, un año.

Lautaro pasa ahora a un segundo plano

Ello no favorece a que Lautaro Martínez abandone el Inter en las próximas semanas. El argentino sigue gustando mucho al Barcelona, que le considera como el sustituto natural de Luis Suárez y un futbolista cuyo perfil humano y técnico es ideal para que mezcle de forma exitosa con Leo Messi. De todas formas, entre que no hay liquidez suficiente para presentar una oferta al Inter y que el club considera que el jugador hasta esperaría un año al Barcelona, la llegada de Lautaro no se intensificará a menos que Luis Suárez y Philippe Coutinho no abandonen antes el Camp Nou porque existe la convicción de que Eric no se puede escapar, sea ahora, durante el mercado invernal o el próximo verano, cuando llegaría gratis.