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Ryan Giggs ha instado al talentoso adolescente JJ Gabriel a reconsiderar su decisión de marcharse del Manchester United. El mítico extremo cree que el delantero, que quiere dejar el club, comete un gran error al precipitar su desarrollo y que debería aprender del prodigio del Arsenal Max Dowman.

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Gabriel busca una salida

Gabriel se ha propuesto dejar el United tras sentirse cada vez más frustrado por la falta de oportunidades en el primer equipo. El jugador de 16 años comunicó al club su deseo de marcharse en septiembre y no ha vuelto a entrenarse con el equipo desde entonces. Según se ha informado, al talentoso delantero le disgustó quedarse fuera de los partidos del primer equipo contra el Sabah FK en la Champions League y el Brighton en la Copa de la Liga.

Ahora ha llegado a un acuerdo verbal para fichar por el Real Madrid. Sin embargo, Giggs, leyenda del Manchester United, ha instado al adolescente a reconsiderar su decisión. El exjugador, de 52 años, cree que Gabriel está precipitando su desarrollo al exigir jugar ya en el primer equipo.

Giggs le pide paciencia

En declaraciones a Rio Ferdinand Presents, Giggs recalcó que los jóvenes futbolistas deben aprender a esperar su momento. Para ello, recurrió a su propia experiencia cuando dio el salto al primer equipo en Old Trafford bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson.

«Hasta ahora todo va bien en su carrera, ¿por qué iba a alterar eso? Va por buen camino», dijo Giggs sobre la situación de Gabriel. «Yo entrenaba a los 15 años y no jugué con el primer equipo hasta dos años después. Hay que tener una paciencia que la gente parece no tener ahora mismo».

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Giggs acabó convirtiéndose en el jugador con más títulos de la historia del fútbol inglés. El galés ganó nada menos que 34 trofeos durante una extraordinaria carrera de 24 años en Mánchester.

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El enorme salto al primer equipo

Giggs también advirtió a Gabriel del desgaste físico y mental que supone jugar en el primer equipo de un club de primer nivel. Explicó que gestionar las expectativas a lo largo de una temporada exigente plantea un reto completamente distinto al del fútbol juvenil.

«Y, aunque parezca mentira, jugar en el primer equipo del Manchester United es completamente distinto a hacerlo en el juvenil o a disputar la pretemporada con el primer equipo. Es completamente distinto», añadió Giggs.

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«En ese primer partido, sí, puede que lo hagas bien, pero tienes que hacerlo durante 40 o 50 partidos por temporada. Habrá lesiones, bajones de forma y malos resultados, así que debes tener paciencia. Si vas por buen camino, espera tu momento, por muy bueno que seas».

Seguir el camino de Max Dowman

Para ilustrar su argumento, Giggs señaló la trayectoria actual de Dowman, una promesa del Arsenal. Mikel Arteta le hizo debutar con el primer equipo con solo 15 años, pero ahora el club está gestionando con cuidado su progresión entre bastidores.

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«Max Dowman es increíble, pero ahora mismo no juega con el Arsenal», señaló Giggs. «Estoy seguro de que esperará su momento y de que se está impacientando, pero no está montando un escándalo. Sabe que dentro de un par de años podría ser la figura principal del Arsenal».

Gabriel afronta ahora una decisión trascendental sobre su futuro inmediato. Aunque la posibilidad de trasladarse a Madrid parece tentadora, el delantero debe decidir si está realmente preparado para afrontar las exigencias del fútbol europeo o si debe tener paciencia y esperar su momento en Old Trafford.