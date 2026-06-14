Ruud van Nistelrooij, asistente de Ronald Koeman, valoró el primer tiempo ante Japón y se mostró satisfecho con el juego y la intensidad del equipo.

Donyell Malen pudo marcar en los primeros minutos, pero su potente volea la detuvo Zion Suzuki.

En la segunda parte, Cody Gakpo remató alto desde el área, por lo que al descanso el marcador sigue 0-0.

«Son buenas ocasiones», comenta Van Nistelrooij a la NOS. «Son dos ocasiones bien creadas. Él (Malen) está concentrado y el equipo también».

«Debemos mantenerlo, aunque hay que vigilar sus laterales y delanteros, muy móviles. Lo estamos controlando y debemos seguir así».

«Aunque a veces nos repleguemos, queremos crear espacios para nuestros tres rápidos delanteros», concluye.

No es raro que el segundo entrenador de una selección dé una entrevista en el descanso: en este Mundial ocurre en todos los partidos.