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La búsqueda de talento defensivo del Barcelona ha sufrido un importante revés antes del mercado de invierno. Ruud Nijstad, el prometedor central del Twente, ha descartado públicamente un traspaso a Cataluña a mitad de temporada: prefiere continuar su desarrollo en la Eredivisie antes que dar el salto a LaLiga.

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Seguir creciendo en el Twente es la prioridad

El neerlandés de 18 años se ha convertido en uno de los principales objetivos del Barcelona para reforzar su defensa con jóvenes talentos. Sin embargo, tras la reciente victoria del Twente por 2-1 ante el Willem II, el defensa dejó claro que, por ahora, no busca cambiar de aires. Su actuación en ese partido, en el que disputó los 90 minutos, reforzó los motivos por los que algunos de los clubes más importantes de Europa siguen de cerca su rápida progresión.

Tras el encuentro, Nijstad se pronunció sobre las crecientes especulaciones acerca de su futuro y sus planes para esta temporada. «Tomé conscientemente la decisión de quedarme, en cualquier caso, un año más en el FC Twente. Creo que todavía tengo mucho que aprender y aquí puedo hacerlo muy bien», explicó el defensa a De Telegraaf, según recoge Sport.

La promesa de la Eredivisie no tiene prisa

El cotizado joven está disfrutando de su etapa en la Eredivisie, del buen ambiente y de su fútbol. Satisfecho con su rápida evolución y la buena racha del equipo, prefiere mantener su progresión en Países Bajos. Prioriza así los minutos de juego garantizados y un entorno en el que se consiguen victorias antes que dar el salto prematuramente al gigante de LaLiga.

«Me lo estoy pasando muy bien, tenemos un buen equipo, estamos jugando bien y, personalmente, también me van bien las cosas», añadió.

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Al tanto del interés del Barcelona

Pese a su compromiso con su actual club, Nijstad sabe que está acaparando titulares en España. Reveló que incluso ha visto las portadas que lo vinculan con el equipo de Hansi Flick y admitió que guarda en casa ejemplares de esas publicaciones como recuerdo de su creciente notoriedad. Aunque el interés le halaga, no ha logrado hacerle cambiar de opinión ni distraerle de sus obligaciones profesionales.

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«Sí, lo he visto. Incluso tengo el periódico en casa. Alguien me lo compró y me lo trajo. Es un bonito recuerdo», confesó el defensa al ser preguntado por la cobertura mediática en Barcelona. Sobre los rumores, mantuvo los pies en el suelo: «Está bien que hablen de ti allí, pero estoy centrado en rendir con el FC Twente».

Los grandes de Europa se disputan su fichaje

El Barcelona no es, ni mucho menos, el único club atraído por el potencial del adolescente. Clubes de la talla del Bayern de Múnich y el Chelsea también han sido vinculados con el central , valorado actualmente en unos 20 millones de euros. Esa cifra refleja su condición de una de las promesas defensivas más destacadas del fútbol europeo, aunque el Twente no tiene ninguna necesidad inmediata de vender a su gran talento, dado que él desea quedarse.

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Preguntado por las perspectivas del Twente para esta temporada, Nijstad se mostró prudente, como de costumbre, y centrado en el esfuerzo colectivo. «Creo que todavía es demasiado pronto para decir que somos candidatos al título. No deberíamos preocuparnos por eso. Tenemos que concentrarnos en nuestro propio rendimiento», señaló.