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Ruud GullitZiggo Sport
Sam Vreeswijk
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Ruud Gullit no está convencido por un jugador del PSV: «Me pone nervioso»

PSV Eindhoven
FC Oporto vs PSV Eindhoven
FC Oporto
Liga de Campeones
A. Obispo
Y. Gasiorowski
R. Flamingo

El PSV se enfrentará el martes por la noche al FC Porto con dos titulares distintos a los de la semana pasada ante el RB Leipzig. Uno de ellos es Yarek Gasiorowski, que jugará en defensa por delante de Armando Obispo. Nordin Amrabat habría tomado otra decisión, según cuenta en Ziggo Sport.

Bosz ha decidido dar entrada a Gasiorowski en lugar de Obispo. El español formará la pareja de centrales con Lutsharel Geertruida.

Amrabat habría optado por otra solución. «Saca a Obispo. Yo habría elegido a Ryan Flamingo, porque va a enfrentarse a Samu (Aghehowa, nota de la redacción), que es una bestia de 1,95 metros».

«Y me gusta Flamingo en el uno contra uno. Ahí es muy fuerte. Con Gasiorowski habrá que ver cómo sale hoy».

Gullit, en cambio, tiene dudas sobre Flamingo. «Sobre todo cuando tiene el balón. A veces me pone nervioso. Creo que necesita ganar un poco más de seguridad».

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«Estoy de acuerdo contigo en que Flamingo es mejor en el uno contra uno, pero no es muy alto. Tengo curiosidad por ver qué pasa. Creo que buscarán tener algo más de posesión y, a partir de ahí, intentarán lanzar alguna contra».

«Pero para eso hay que tener jugadores en el área a tiempo. Y eso casi nunca ocurre; les cuesta un poco. Sobre todo porque faltan tres delanteros», concluye Gullit.

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