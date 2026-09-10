Ruud Gullit no está en absoluto de acuerdo con la actitud de su colega Sam van Royen durante la entrevista con Ruben van Bommel. Así lo hizo saber el exinternacional al término del PSV - Shakhtar Donetsk (1-1) en Ziggo Sport.

Van Royen tuvo a Van Bommel ante las cámaras y, lógicamente, preguntó al delantero por su falta sobre Aaron Bouwman del pasado sábado contra el Ajax. Sin embargo, Gullit considera que el presentador insistió demasiado en ese asunto.

«Jesús, venga ya», estalla Gullit nada más terminar la entrevista. «Y sigue y sigue dándole vueltas... ¡Deja en paz a ese chico! Ya ha pedido disculpas, eso es lo que está diciendo.»

Especialmente la insistencia de Van Royen recibe muy poca comprensión por parte de Gullit. «¿Ya está, no? Y sigue y sigue... Sam, me has decepcionado.»

A continuación, Gullit hace un pequeño matiz, aunque mantiene su postura. «No, lo entiendo, has hecho tu trabajo. Pero déjale en paz ya. Venga.»

Hélène Hendriks sale después en defensa de Van Royen y sostiene que sí considera el tema “relevante”. «¿Relevante? Venga», no quiere saber nada Gullit. «¿Has llamado a tu madre, has hecho esto...? ¿Qué quieres saber exactamente?»

Gullit está convencido de que Van Bommel se arrepiente sinceramente de su acción. «De verdad le afectó», cree percibir en el delantero del PSV. «Lo ha demostrado, así que se acabó. Se acabó.»