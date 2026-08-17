Fred Rutten echa la vista atrás este lunes en Rondo, de Ziggo Sport, sobre un periodo durísimo. El técnico fue nombrado en marzo seleccionador de Curazao y también iba a ir al Mundial. Sin embargo, Dick Advocaat regresó y fue finalmente quien se hizo cargo de la fase final.

«Simplemente he pasado una mala racha y el Mundial tampoco acabó bien para mí. Eso ha sido muy desagradable. En realidad prefiero no hablar más de ello, porque ya pasó», revela el sincero Rutten en el programa.

Rutten pone de inmediato un ejemplo: «En este tipo de momentos es cuando siempre me resulta más difícil. Cuando viene tu nieto, estás sentado delante de la televisión y te dice: Abuelo, ¿pero tú no ibas a ir allí? Eso duele. Tanto impacto ha tenido en mí».

Que no haya dirigido a Curazao en el Mundial se debe, según Rutten, a «un juego que se ha jugado». «Mira, naturalmente sé unas cuantas cosas. Pero prefiero no hablar de ello. Si empiezo a hablar de eso, tendré que perjudicar a personas. Ya se ha hablado mucho del asunto y se ha dicho muchísimo. Quiero dejarlo así».

Rutten asegura que toda la cuestión le ha afectado sobre todo como persona. «Si ha desaparecido una brújula moral, entonces se hace difícil vivir».

El jefe de prensa Kees Jansma estaba furioso por todo lo sucedido, se mostró solidario con Rutten y dimitió. Calificó la decisión de dejar de lado a Rutten de «ilegal e inaceptable».

«Esas palabras coinciden completamente con cómo me he sentido yo. Kees también lo ha sentido así», concluye finalmente el sincero Rutten al término de su relato.