Rusvel Saravia quiere volver a la Primera División

El delantero actualmente juega en la Segunda División.

Rusvel Saravia juega en el Gerardo Barrios, equipo de la Segunda División. El delantero espera tener una nueva oportunidad en la máxima categoría, ya que anteriormente tuvo un paso no tan grato con Firpo.



“Mis aspiraciones están en volver a la Primera División, ya jugué con varios equipos y siento que ahora paso por mi mejor momento en el fútbol, marqué goles y eso me mantiene vivo, siempre busco escalar y este torneo quiero volver a la primera división”, destacó el delantero salvadoreño.



Con ocho goles en el equipo migueleño, Saravia analizó su momento deportivo: “Muy satisfecho con el trabajo realizado el torneo pasado con el Gerardo Barrios, lastimosamente se acortó el torneo por la pandemia del coronavirus, sumé buena cantidad de goles, me convertí en el máximo goleador del equipo”.