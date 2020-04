Rustu: "No olvidaré lo que el Barcelona hizo por mí cuando me moría por el coronavirus"

El portero turco ha superado recientemente el virus que le llevó a estar hospitalizado durante días.

Rustu Recber tuvo a muchos aficionados con el corazón en un puño tras conocerse a través de su esposa que estaba hospitalizado con coronavirus y la situación era grave. El portero felizmente se ha recuperado y ha recibido el alta y ha querido agradecer el apoyo que el , uno de sus antiguos equipos, le mostró en estos difíciles momentos.

”Me dieron un gran apoyo durante y después de mi enfermedad. En particular, Carlos Naval y Chemi Teres me transmitieron los buenos deseos del presidente y del club. En momentos como estos, los pequeños detalles no deben ser olvidados. No olvidaré todo lo que el Barça hizo por mí cuando me moría por el coronavirus. Me dio la vida. Quiero expresar mi infinito agradecimiento a todos, especialmente al señor Bartomeu”, explicó en una entrevista a AS.

El turco recuerda con cariño su etapa en el Camp Nou: “Fue una temporada única para mí y para los míos. Estoy orgulloso de haber formado parte de esta gran familia. Es algo único de verdad. El día a día allí es muy especial y es difícil que algún día se me borre de la mente. La gente es fabulosa y cariñosa. Jamás podría decirte algo malo de esa experiencia”.

Asimismo recordó con cariño a dos de sus compañeros de aquella época como son Xavi Hernández y Luis Enrique Martínez: "Era una delicia compartir vestuario con él, tenía detalles especiales. Siempre cariñosa y con una sonrisa para alegrarme. Va a hacer grandes cosas cuando llegue como entrenador. Luis Enrique es el gran ejemplo de que es importante confiar en antiguos jugadores. Ambos son unos ganadores y unos modelos a seguir en una industria tan grande como es esta”.