Russo y la posibilidad de jugar una final con River: "Bienvenido sea"

Aunque aclaró que el Xeneize no debe adelantarse al partido con Inter, sabe hay una posibilidad de cruzarse con el Millonario en la final.

A pesar de que ya conoce a su rival para cuartos de final, Boca todavía no tiene asegurado su pase a cuartos de final. A pesar de contar con una ventaja mínima gracias al triunfo por 1-0 ante Internacional, el Xeneize debe el choque de vuelta por lo que no tiene asegurada la clasificación. Sin embargo, la posibilidad de que haya una final ante River está latente y Miguel Ángel Russo no se achica ante esa posibilidad.

"Uno cuando habla de la copa no anda eligiendo los rivales. Los que van apareciendo están dentro de las circunstancias y todo lo que viene bienvenido sea si uno aspira a algo grande como es la Copa. Con el grupo no hablamos de eso, necesitamos el presente y es Inter de Porto Alegre: desviarnos hoy no tiene sentido. Pero si nos toca jugar, será bienvenido", manifestó el entrenador.