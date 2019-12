Russo fue presentado en Boca: "Lo mejor está por venir"

El DT regresa al club tras 12 años, luego de aquella salida a fines de 2007 tras caer en la final del Mundial de Clubes ante Milan.

Se acabó la espera: Miguel Ángel Russo es el nuevo entrenador de Boca. Junto a Mario Pergolini y Jorge Amor Ameal, el DT firmó su contrato por un año y, así, regresa al club después de 12 años, en donde ganó la en 2007, la última de la institución. ¿Será el amuleto para la tan ansiada séptima, junto a Juan Román Riquelme en la dirigencia?

"Le quiero agradecer a Jorge y a Román por esta oportunidad en mi vida. Lo mejor está por venir", fueron las primeras palabras del técnico. "Terminó una espera que fue larga, ahora hay que empezar a trabajar. Siempre tuve el sueño de volver, algo adentro mío sabía que iba a pasar", agregó, visiblemente emocionado. Además, aclaró que "hasta no hablar con los jugadores" no habrá definiciones sobre quiénes seguirán o no.

Como Carlos Bianchi y Juan Carlos Lorenzo, campeones de América que tuvieron más de un ciclo al frente del plantel profesional, Russo vivirá su segunda etapa en el Xeneize. Su primer entrenamiento junto a los jugadores será el próximo viernes 3 de enero en Casa Amarilla, justo antes de partir a la pretemporada que se hará en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza.

Si bien el debut oficial será el próximo 26 de enero, cuando reciba a Independiente en La Bombonera, antes tendrá los amistosos ante , Independiente, Talleres y Athlético Paranaense.