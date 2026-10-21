Ruptura total en el Clásico: Pérez repite su llamativa costumbre por tercer año

El estadio Camp Nou no será el próximo domingo únicamente el escenario de un partido de máxima rivalidad dentro del rectángulo verde, sino que vivirá un nuevo capítulo de la ruptura institucional total entre los dos gigantes de España, después de confirmarse que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no viajará a Barcelona para asistir al Clásico.

El Real Madrid visita al Barcelona la tarde del domingo a las nueve en punto, hora central europea, en un partido que el mundo espera y cuyo atractivo aumenta con el regreso de José Mourinho al Camp Nou, en lo que se considera el acontecimiento más destacado de esta temporada.

Pero fuera de las líneas, la imagen es completamente distinta, ya que fuentes de ambos clubes revelaron al diario español "Mundo Deportivo" que las relaciones institucionales entre el Barcelona y el Real Madrid siguen completamente rotas, desde que el club blanco lanzó su feroz campaña contra el Barcelona en el "caso Negreira".

Como consecuencia de esta ruptura, las fuentes confirmaron que no se celebrará el tradicional almuerzo de trabajo que reunía a las juntas directivas de ambos clubes horas antes del Clásico, un protocolo que había sido sagrado durante décadas.

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Florentino Pérez mantiene su boicot al estadio Camp Nou por tercera temporada consecutiva. Después de que el único representante del Real Madrid en el palco de autoridades la temporada pasada fuera el presidente de honor, Butragueño, las previsiones de este año apuntan a que solo asistirá el vicepresidente del club para representar al conjunto merengue.

En cambio, la lista de personalidades que se espera que asistan al Clásico sigue sin estar completa, con una única confirmación hasta ahora: la presencia de la estrella internacional Tyler, the Creator, cuyo logotipo de su marca "GOLF" aparecerá en la parte delantera de la camiseta del Barcelona durante el partido, en un nuevo movimiento comercial del club catalán.



