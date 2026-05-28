¿Ruptura definitiva con Matthijs de Ligt? AnneKee Molenaar toma medidas drásticas

Al cambiar su nombre de Instagram a @annekeemolenaar, AnneKee Molenaar parece alejarse definitivamente de Matthijs de Ligt, defensa de Holanda y del Manchester United.

Aunque nunca confirmaron su ruptura, todo indica que ya no están juntos.

El cambio fue señalado por uno de los principales canales de cotilleos de los Países Bajos, RealityFBI: «Parece que AnneKee ha recuperado su nombre. Hace media hora aún era @annekeedeligt. Sigue apareciendo como Annekee de Ligt abajo, así que ahora es “por fin” oficial en Instagram».

El administrador critica la demora: «El año pasado dimos la primicia de que su matrimonio se había ido al traste, tras una fiesta cancelada en Italia».

Antes, De Ligt ya había borrado más de 35 fotos, incluidas varias de la boda.

La pareja se casó en verano de 2024, poco antes de la Eurocopa, pero la fiesta prevista nunca se celebró «por motivos personales».

El próximo verano, De Ligt no estará con la selección holandesa en el Mundial debido a una grave y prolongada lesión de espalda.