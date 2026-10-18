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Runjaic UdineseGetty Images
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Runjaic: «La peor actuación desde que estoy en el Udinese. Es inaceptable»

Kosta Runjaic, entrenador del Udinese, habló tras la dura derrota en casa ante el Lecce, que pone en riesgo su puesto:

«Ha sido nuestra peor actuación desde que estoy aquí. Perdimos los duelos físicos y no jugamos con suficiente intensidad. Soy responsable de esta derrota, como de las demás, pero hoy debemos centrarnos en una actuación absolutamente negativa.

Casi todo el equipo fue incapaz de desplegar su juego, con la excepción de Davis y Alaba en la primera parte. También podemos dejar a Okoye fuera de esta valoración. Ganamos y perdemos juntos, conozco la situación y no esperaba un resultado así. Debemos preguntarnos por qué ha sucedido.

Me siento capaz de sacar adelante a este equipo. El Udinese ya ha atravesado momentos similares en las últimas décadas. Lo siento mucho por nuestros aficionados, pero así es el fútbol: hoy son los rivales quienes celebran. La última victoria en casa fue en mayo. Debemos permanecer unidos, pero hablar de forma directa y clara».


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