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Rene Wagner atraviesa un momento difícil en el 1. FC Colonia. Antes de visitar al Bayern de Múnich, los rumores sobre Dino Toppmöller añaden aún más inquietud.

Según informa Bild , Toppmöller es el favorito en Colonia. Christian Eichner, técnico del KSC durante muchos años y exjugador del club, también contaría con apoyos. Además, en el entorno del Colonia se habla de Horst Steffen, cuyo último equipo fue el Werder Bremen, y del belga David Hubert, del Union Saint-Gilloise.

El Colonia ya estudió la posibilidad de incorporar a Toppmöller en verano, pero decidió continuar con Wagner, que había pasado de asistente a entrenador principal tras la destitución de Lukas Kwasniok el pasado marzo.

«Es un nombre que ya se ha oído varias veces. Es parte de esto. Para mí solo es importante que esa presión no se note dentro del club», dijo Wagner al ser preguntado por Toppmöller antes de la visita del viernes al Bayern.

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De qué dependerá el futuro de Wagner en el 1. FC Colonia

Wagner ya tiene suficiente presión sin necesidad de más debates . En el club consideran demasiado escasos los nueve puntos obtenidos en nueve partidos esta temporada. El principal reproche es que el equipo no ha progresado bajo el mando del técnico de 38 años, especialmente en ataque.

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Wagner debe empezar a dar resultados, escribe Bild, aunque el partido ante el Bayern no será decisivo. Su futuro dependerá más bien de los tres encuentros que disputará después en ocho días: el Colonia se medirá en liga, con poco tiempo entre ambos partidos, al recién ascendido SV Elversberg y al FC Augsburgo, y entre medias jugará los octavos de final de la Copa de Alemania contra el Holstein Kiel, de segunda división.

Wagner, cuyo contrato con el Colonia se extiende hasta el verano de 2028, intenta hacer caso omiso, en la medida de lo posible, de los debates sobre su figura y de las críticas en las redes sociales o directamente en el estadio: «Si prestara atención a eso, quizá me daría un poco de miedo, como mucho. Pero no me ayudaría en absoluto. Por eso no me ocupo de ello».

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Por qué fracasó Dino Toppmöller en el RC Lens

Pese a haber logrado a través de la Bundesliga la primera clasificación para la Champions League en la historia del club, Toppmöller tuvo que dejar el Eintracht Frankfurt en enero. El exayudante de Julian Nagelsmann en el RB Leipzig y el Bayern se incorporó en verano al RC Lens, subcampeón de Francia, pero se marchó apenas 91 días después por disputas internas .

El técnico de 45 años se había negado a prescindir de su ayudante Nelson Morgado, a quien los responsables deportivos del club francés querían señalar como un elemento perturbador. Toppmöller dejó pasar el ultimátum que recibió y, en su lugar, aceptó rescindir su contrato.