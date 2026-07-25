Rumores sobre el Fenerbahce y el delantero estrella del VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß, «irritado» y «molesto»

El gran club turco desmintió de inmediato cualquier posible intento por el delantero bosnio: "La noticia publicada hoy en la prensa de que nuestro club está interesado en Ermedin Demirovic, que juega en el Stuttgart , es completamente infundada", señala el comunicado de la mañana del sábado. No se están llevando a cabo "intentos de traspaso respecto al jugador en cuestión".

En términos similares se expresó el técnico del VfB, Hoeneß. "Me sentí desconcertado y, sinceramente, molesto por algunas cosas que se escribieron", dijo el técnico de 44 años a Bild. "Mi objetivo es tener siempre a los mejores jugadores en el VfB y Medo es uno de nuestros mejores jugadores".

Previamente, Sky había informado de que Fenerbahce había puesto sus ojos en Demirovic. Según ese reporte, el futuro del internacional bosnio que participó en el Mundial está actualmente abierto en Stuttgart. El VfB estaría en principio dispuesto a venderlo si llegara una oferta de entre 15 y 20 millones de euros. Como recambio estaría listo Dzenan Pejcinovic, a quien los suabos quieren sacar del descendido VfL Wolfsburg.

Demirovic, por su parte, con contrato con el VfB hasta 2028, no está pensando actualmente en un cambio de club, según Sky . El jugador de 28 años se siente muy a gusto en Stuttgart y, además, la perspectiva deportiva encaja en líneas generales. Además de Fenerbahce, también se mencionó a Juventus de Turín y Leeds United como otros dos clubes de renombre supuestamente interesados.

Fenerbahce también se pronuncia sobre los rumores de Leao

Mientras tanto, Fenerbahce también se refirió a las especulaciones sobre un interés del club turco por Rafael Leao, del AC Milan. "Del mismo modo, las informaciones de que habríamos presentado una oferta de unos 100 millones de euros por Rafael Leao, incluyendo traspaso y salario, no reflejan la verdad. No se hizo ninguna oferta en ese sentido ni al jugador ni a su club", subrayó Fener.

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La Gazzetta dello Sport había informado recientemente de que el club de Estambul había presentado una megaoferta a Leao. Que quiere dejar el Milan este verano pese a tener contrato hasta 2028 ya lo había anunciado el atacante portugués a finales de mayo: "Estoy orgulloso de haber podido hacer historia en el Milan, pero quiero abrir un nuevo capítulo en mi carrera", dijo Leao al canal de televisión portugués Sport TV.