Según informan de forma coincidente en X los periodistas Jorge C. Picon (entre otros medios, AS) y Sergio Valentin, de Marca, en la cúpula del Real Madrid existe una palpable decepción por la marcha del equipo en lo que va de temporada. El presidente Florentino Perez y otros dirigentes influyentes esperaban mucho más del regreso de Mourinho, especialmente porque, según estas informaciones, el entrenador tuvo plena libertad para confeccionar la plantilla en verano.

La principal crítica es que el juego del equipo no está a la altura de las exigencias del club y recuerda demasiado a la decepcionante temporada anterior, en la que el Real se quedó sin títulos. Aunque la plantilla seguiría respaldando al entrenador, entre los dirigentes crece el escepticismo ante la falta de una identidad de juego definida.

Por ello, según Valentin, Perez ya se prepara entre bastidores para una posible separación. El presidente del club habría explicado a su círculo más cercano que ya tiene en mente a un sucesor concreto para el banquillo: Didier Deschamps.

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14 años como seleccionador: ¿qué logró Didier Deschamps con Francia?

El francés de 49 años no tiene equipo desde que terminó su etapa de 14 años al frente de la selección de Francia. Deschamps, que llevó a la selección francesa al título mundial en 2018 y a la final del Mundial en 2022, dejó el cargo tras acabar en cuarta posición en la fase final disputada en Norteamérica. Entonces, el exitoso entrenador dejó claro que su renuncia no se debía a motivos deportivos, sino a un entorno difícil, y que buscaba evitar más perjuicios a la selección.

Próximos partidos RMA Liga de Campeones 15:00 RBL Ver

Mourinho y el Real, que tras nueve jornadas de Liga ya está a siete puntos del campeón, el FC Barcelona, afrontan compromisos decisivos en los próximos días. Después del duelo de la Liga de Campeones contra el RB Leipzig, el próximo domingo llegará el Clásico en campo de los catalanes.

Ese encuentro podría convertirse en el partido decisivo para el futuro del portugués, que hasta ahora ha ganado nueve de sus once partidos oficiales desde su regreso a Madrid. Sin embargo, si el Real vuelve a decepcionar por su juego en el duelo de prestigio contra el Barça, una salida anticipada de Mourinho se considera un escenario realista según los últimos rumores.