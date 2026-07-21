Rumor descabellado: «Arne Slot y la KNVB llegan a un acuerdo sobre un contrato de dos años; el anuncio se hará público próximamente»

RealityFBI ha difundido este martes por la tarde un rumor llamativo. Según este canal de cotilleos, la KNVB anunciará en breve que Arne Slot será el nuevo seleccionador de la selección holandesa.

Según el canal, dirigirá a la selección durante las dos próximas temporadas, en un periodo de transición hasta 2028.

Después, Peter Bosz, cuyo contrato con el PSV vence en 2028, podría asumir el cargo.

Jeroen Kapteijns, en el pódcast «Kick-off» de De Telegraaf, afirmó que Bosz aceptaría el cargo si su contrato con PSV se lo permite.

Valentijn Driessen añadió que Slot quería un contrato de dos años, mientras que la KNVB buscaba cuatro, lo que le permitiría dirigir la Euro 2028 y el Mundial 2030.

Según RealityFBI, ambas partes habrían acordado que, en todo caso, Slot se mantendría al frente de la selección durante los próximos dos años; si decidiera marcharse después, se le pagaría el salario correspondiente a los dos años restantes de su contrato.

El canal añade que la KNVB anunciará la noticia pronto, aunque con cautela.





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