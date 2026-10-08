Rummenigge, confiado: Kane y Olise seguirán mucho tiempo en el Bayern de Múnich

Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión del Bayern Múnich, expresó su confianza en la continuidad de Harry Kane y Michael Olise en el club bávaro durante un largo periodo, y se decantó por el delantero inglés en la carrera por el Balón de Oro.

Rummenigge declaró, en unas palabras recogidas por el portal alemán "ran": "Ambos tienen la intención de quedarse en el Bayern durante mucho tiempo. Espero, y además estoy muy convencido, de que Harry renueve pronto su contrato. Y que Michael sea el siguiente. Me gustaría verlo seguir en el Bayern durante muchos años más".

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Y añadió: "En el Bayern Múnich podemos considerarnos muy afortunados de contar con dos jugadores, Harry Kane y Michael Olise, entre los principales candidatos al Balón de Oro. Son jugadores de clase mundial, y los jugadores de clase mundial no crecen en los árboles, y han sido figuras muy importantes para nosotros desde hace tiempo".

Sobre el Balón de Oro, Rummenigge dijo: "Fui el último jugador del Bayern en ganar el premio, por eso me gustaría ver ahora a otro jugador del Bayern coronarse con él. Eso también tendría un significado muy especial para nosotros como club".

Y continuó: "El criterio decisivo es el rendimiento individual, y Harry Kane tiene la ventaja en ese aspecto. Sus goles y sus títulos hablan por sí solos".

El contrato de Kane con el Bayern se extiende hasta el 30 de junio de 2027, y las negociaciones para su renovación comenzaron antes del inicio de la presente temporada.

El director deportivo Max Eberl describió las conversaciones como "muy armoniosas", mientras que la cadena "Sky Sport - Alemania" informó de que una de las opciones sobre la mesa es la renovación hasta 2029, sin que se haya anunciado un acuerdo hasta el momento. En cuanto a Olise, está ligado al club mediante un contrato hasta 2029.

Rummenigge es el último jugador del Bayern en coronarse con el Balón de Oro, pues lo ganó en dos ocasiones consecutivas, en 1980 y 1981. Ocupó el cargo de director ejecutivo del club desde 2002 hasta 2021, antes de regresar al consejo de supervisión en mayo de 2023.



