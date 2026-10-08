Parece que el brasileño Endrick ha empezado a pensar seriamente en abandonar el Real Madrid durante el próximo mercado de fichajes de invierno, debido a su falta de minutos con el equipo. Al respecto, informes italianos revelaron que el delantero del club blanco ha situado al Milan a la cabeza de la lista de clubes a los que prefiere marcharse en caso de salir cedido.

Endrick, de 20 años, había regresado al Real Madrid tras una exitosa cesión en el Olympique de Lyon francés, durante la cual marcó 8 goles y dio 8 asistencias en 21 partidos la temporada pasada, recuperando parte de su brillo y disputando con la selección brasileña el Mundial 2026.

Sin embargo, el regreso del delantero brasileño a Madrid no transcurrió como esperaba, después de que el fichaje de Yan Diomande, procedente del Leipzig, junto a una lesión muscular que sufrió, contribuyeran a complicar su situación dentro del equipo.

Endrick, exjugador del Palmeiras, se limitó a participar únicamente 4 minutos ante el Elche, en el partido que terminó con victoria del Real Madrid por 3-2 el pasado 15 de septiembre, lo que aumentó sus temores sobre sus posibilidades de conseguir minutos de juego suficientes durante el resto de la temporada, mientras que informes de prensa señalaron que el entrenador José Mourinho lo ha descartado de sus planes.

Endrick está vinculado con el Real Madrid mediante un contrato hasta junio de 2030, pero es consciente de que seguir participando de forma limitada podría afectar a su desarrollo, así como a sus opciones de mantener su sitio con la selección brasileña, lo que le hace estar abierto a vivir una nueva experiencia como cedido durante el mercado de invierno.

Varios clubes habían mostrado su interés en ficharlo durante el verano, encabezados por el Milan, la Roma y la Juventus, además del Aston Villa inglés, mientras que el Olympique de Lyon también mostró su disposición a recuperar al jugador que brilló con su camiseta la temporada pasada.

Endrick prefiere al Milan

La competencia por hacerse con Endrick en invierno parece abocada a intensificarse, ante la saturación de opciones ofensivas en el Real Madrid con la presencia de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Yan Diomande, Carlos Espí, Brahim Díaz y Rodrygo Goes.

Según lo publicado por el diario italiano «La Gazzetta dello Sport», Endrick comunicó al Milan que sería su opción preferida si decide marcharse del Real Madrid como cedido durante el mercado de invierno.

En caso de que eso ocurra, Endrick se reencontraría con su excompañero Luka Modric, que abandonó el conjunto blanco en el verano de 2025 tras finalizar su contrato, para incorporarse al Rossonero como agente libre.

El club italiano ya se había movido para hacerse con el jugador el pasado verano, y espera que esos contactos den sus frutos en el próximo mercado de fichajes, especialmente ante la existencia de fuertes relaciones entre la agencia «Roc Nation», que representa a Endrick, y Gerry Cardinale, propietario del Milan.

Estas relaciones podrían desempeñar un papel en la resolución del futuro del jugador, sobre todo porque el Milan necesita ya opciones adicionales en la línea ofensiva tras la lesión de Alexis Saelemaekers y su previsible ausencia durante cerca de cuatro meses.

Endrick destaca por su capacidad para jugar en más de una posición ofensiva, lo que le da la posibilidad de participar en la banda derecha o por detrás del delantero, algo que podría convertirlo en una opción adecuada para el Milan durante la segunda mitad de la temporada.