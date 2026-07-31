Diversos informes periodísticos revelaron este viernes por la noche una sorpresa de gran calibre sobre nuevos entresijos relacionados con la salida del alemán Matthias Jaissle de la dirección técnica del Al-Ahli saudí.

Jaissle decidió dimitir de su cargo a un año del final de su contrato para poner rumbo al Newcastle United inglés, que abonará una compensación al Al-Ahli estimada en unos 11 millones de euros.

La emisora "Al-Arabiya FM" señaló que Jaissle se ofreció durante los últimos días al Al-Hilal y al Al-Nassr para asumir el cargo en cualquiera de ellos durante el próximo periodo.

Asimismo, la célebre emisora aclaró que Jaissle negoció con una delegación del club Milan en un momento anterior con el objetivo de abandonar el Al-Ahli.

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Las fuentes también confirmaron que el Al-Ahli intentaba satisfacer a Jaissle por todos los medios para que continuara en su puesto, y el club mostró una gran flexibilidad en el capítulo de las negociaciones, pero el técnico alemán impuso condiciones inasumibles.

Las condiciones inasumibles de Jaissle no se detuvieron en el regateo, sino que llegaron hasta exigir la inclusión de una cláusula 'disparatada' en su nuevo contrato que impidiera al Al-Ahli destituirlo bajo cualquier circunstancia e independientemente de los resultados, y en caso de tomar la decisión de prescindir de él, el club quedaría obligado a pagar una cláusula de rescisión enorme estimada en 170 millones de riales.







