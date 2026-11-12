Rumbo a Río: La FIFA confirma los procedimientos y los bombos del sorteo del Mundial femenino de 2027 en Brasil

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La cuenta atrás para el primer Mundial femenino que se celebrará en Sudamérica ha entrado oficialmente en su recta final, después de que el organismo rector del fútbol mundial haya definido el camino hacia el título. A falta de exactamente un mes para la ceremonia del sorteo en Río de Janeiro, marcada por el brillo y el glamour, ya ha quedado fijado el marco técnico que determinará la fase de grupos del torneo, en el que participarán 32 selecciones.

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Todo listo para el sorteo de la fase de grupos

La FIFA ha publicado el procedimiento del sorteo final del Mundial Femenino de 2027, que se celebrará el 11 de diciembre en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. La ceremonia reunirá por primera vez en Brasil a representantes de las selecciones clasificadas, junto con leyendas del fútbol e invitados destacados. Para llegar a un público más amplio, el procedimiento del sorteo también se ha ilustrado mediante una colaboración creativa con la artista brasileña Rafaella Tuma.

Las 32 selecciones participantes se repartirán en cuatro bombos de ocho equipos según la última clasificación mundial, que se publicará el 7 de diciembre. Como anfitriona, Brasil quedará encuadrada automáticamente en el bombo 1 y ocupará la posición A1. Inaugurará el torneo en el emblemático estadio de Maracaná el 24 de junio del próximo año. Sus siguientes partidos de la fase de grupos están programados para el 29 de junio en el Arena Itaquera de São Paulo y el 4 de julio en el Estadio Nacional de Brasilia.

Las siete selecciones mejor clasificadas acompañarán a la anfitriona en el primer bombo. El resto de las selecciones clasificadas ocupará los bombos 2 y 3 según su posición en la clasificación. Por su parte, el bombo 4 estará compuesto por las cinco selecciones clasificadas directamente con peor posición, además de tres plazas reservadas para las vencedoras del próximo torneo de repesca.

Separación geográfica y equilibrio competitivo

Durante el sorteo, se vaciará por completo cada bombo antes de pasar al siguiente. El reparto entre los ocho grupos dará prioridad estricta a la diversidad geográfica: la principal norma de la FIFA establece que las selecciones de una misma confederación deben quedar separadas.

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La única excepción corresponde a la UEFA, que contará con al menos 11 representantes en el torneo. En consecuencia, cada grupo tendrá un mínimo de una selección europea y un máximo de dos.

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Para proteger la integridad competitiva de las últimas rondas, el organismo rector ha introducido un mecanismo de separación para las selecciones mejor clasificadas. Las cuatro primeras de la clasificación definitiva quedarán repartidas deliberadamente entre dos caminos distintos en la fase eliminatoria.

Si las dos primeras superan la fase de grupos como líderes, no podrán enfrentarse hasta la final. Este principio también se aplica a la tercera y la cuarta clasificadas, siguiendo el formato utilizado en el torneo masculino de 2026 para garantizar un camino equilibrado hacia la final.

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Las tres últimas plazas del torneo, por decidir

Aunque 29 selecciones conocerán en Río su destino en la fase de grupos, las tres últimas plazas del torneo seguirán sin adjudicarse durante la ceremonia. El sorteo del decisivo torneo de repesca se celebrará un día antes, el 10 de diciembre, y determinará los enfrentamientos de esa última oportunidad para clasificarse.

La repesca comenzará oficialmente con una fase preliminar en Rabat, Marruecos, que se disputará del 28 de noviembre al 5 de diciembre de 2026. Seis selecciones, China Taipéi, Uzbekistán, Sudáfrica, Papúa Nueva Guinea, Ghana y Ecuador, lucharán por avanzar. Las dos que lo consigan se unirán a cuatro participantes que acceden directamente, entre ellos Venezuela y representantes de la UEFA y la CONCACAF, en la ronda final de la repesca.

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Estos duelos decisivos se disputarán durante la ventana internacional comprendida entre el 23 de febrero y el 7 de marzo del próximo año. Serán eliminatorias a partido único en las que las vencedoras obtendrán de inmediato su billete a Brasil y completarán la lista de 32 selecciones para esta histórica cita sudamericana.

Los preparativos para un verano histórico

Tras el sorteo final de diciembre, la FIFA cerrará el calendario completo del torneo. Aunque los grupos ya estarán definidos, la asignación exacta de estadios y los horarios de los partidos del resto del torneo se confirmarán más adelante. Este proceso busca optimizar las condiciones de juego para las selecciones y, al mismo tiempo, permitir que el público de todo el mundo pueda verlas jugar en directo desde distintas zonas horarias.

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El torneo se disputará oficialmente del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en ocho ciudades anfitrionas. Será la décima edición de la principal competición del fútbol femenino y promete marcar un hito al celebrarse por primera vez en Sudamérica.