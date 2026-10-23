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La FIFA ha anunciado oficialmente que Estados Unidos albergará el primer Mundial de Clubes femenino de la historia en 2028, un hito de enorme importancia para el fútbol profesional. Junto con esta histórica decisión sobre la sede, el organismo rector se ha comprometido a aumentar considerablemente la financiación del Mundial femenino de 2027 en Brasil para garantizar que las jugadoras y los clubes reciban mayores recompensas que nunca.

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Estados Unidos acogerá un histórico torneo de clubes

Estados Unidos acogerá la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA, con 19 equipos, del 5 al 30 de enero de 2028, según confirma el organismo rector. La Mesa del Consejo ratificó la decisión de llevar el torneo, que se celebrará cada cuatro años, a Estados Unidos tras la exitosa organización de importantes eventos mundiales recientes en el país.

Siete equipos ya se han clasificado para esta competición pionera tras conquistar sus respectivos títulos continentales en temporadas comprendidas entre 2024 y 2027. Arsenal, Barcelona, Club America Femenil, Gotham FC, Naegohyang Women’s FC, Corinthians y Wuhan Jiangda son los primeros equipos confirmados.

El organismo rector también aprobó un importante paquete de financiación para el Mundial femenino de 2027 en Brasil. Las selecciones participantes recibirán 2,5 millones de dólares para su preparación antes de diciembre de 2026, una cifra equiparable a la destinada al Mundial masculino de 2026.

Bareman explica por qué se eligió a Estados Unidos





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La directora de Fútbol Femenino de la FIFA, Dame Sarai Bareman, destacó la infraestructura deportiva de primer nivel de Estados Unidos y su trayectoria reciente como factores decisivos. El país organizó con éxito el Mundial de Clubes masculino ampliado en 2025 y desempeñó un papel importante en la organización del Mundial de 2026, lo que allanó el camino para esta nueva designación.

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«Llevamos a cabo una evaluación detallada para identificar la sede más adecuada para la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA», declaró Bareman. «En última instancia, el excelente trabajo reciente de Estados Unidos en la organización de grandes torneos de la FIFA, sumado al notable interés por el fútbol femenino en el país y a su infraestructura deportiva de primer nivel, lo convirtió en la opción más destacada.

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«Junto con el dinámico y apasionado entorno del fútbol femenino en Estados Unidos, los clubes clasificados, el Gobierno, las ciudades anfitrionas, nuestros socios comerciales y de medios de comunicación, entre otros, nuestra misión será establecer un estándar ambicioso para el fútbol femenino de clubes a escala mundial y una referencia para el futuro».









Representación mundial garantizada

El torneo de 2028 contará con clubes de las seis confederaciones para garantizar la representación mundial. La UEFA tendrá seis representantes, mientras que la AFC, la CAF, la Concacaf y la CONMEBOL dispondrán de tres plazas cada una. Un único equipo representará a la OFC.

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Sobre los siete primeros clasificados, Bareman afirmó: «Estos siete clubes, junto con otros doce, mostrarán a una audiencia mundial la fortaleza y la profundidad del fútbol femenino de clubes. Tendrán la oportunidad de contar su historia, ampliar su afición y representar a su club en el escenario mundial. Se han ganado con creces la oportunidad de formar parte de la historia en Estados Unidos».

Más allá del fútbol de clubes, el compromiso de la FIFA con el Mundial femenino de 2027 incluye ofrecer el mismo nivel de servicios que recibieron los jugadores en 2026. Cualquier excedente del torneo también se distribuirá entre las federaciones participantes, con una parte reservada directamente para las jugadoras.

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Se intensifica la lucha por las plazas restantes





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Quedan doce plazas por adjudicar mientras los clubes de todo el mundo luchan por los títulos continentales antes del torneo de 2028. La composición definitiva del campeonato irá tomando forma a medida que se proclamen los campeones de las confederaciones durante los próximos dos años.

Mientras tanto, las selecciones nacionales estarán pendientes de la próxima reunión del Consejo de la FIFA, prevista para diciembre de 2026. En ella se debatirán y concretarán más detalles sobre el reparto de fondos del Mundial de 2027, los pagos mínimos garantizados a las jugadoras y el programa de beneficios para los clubes.