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La dura derrota ante Dinamarca ha dejado a la selección portuguesa en una situación complicada, ya que las consecuencias del resultado se han mezclado con el ambiente tenso que rodeó la noche de homenaje a Cristiano Ronaldo en Braga. Así, el próximo partido ante Gales se convierte en una nueva prueba para el equipo en más de un sentido.

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En la rueda de prensa previa al duelo ante Gales, previsto para mañana en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, Rúben Neves tuvo que responder a preguntas que no se alejaron demasiado del asunto que persigue a la selección desde la ausencia de su capitán histórico. El centrocampista dejó clara su postura sobre la polémica que sigue rodeando a Ronaldo y su efecto en el ambiente del grupo.

A Neves le plantearon lo siguiente: "Cristiano sigue muy presente y todavía hoy escuchamos declaraciones de su madre en las que habla de la falta de respeto de algunos de sus compañeros hacia él. Pero la pregunta es: ¿cuándo terminará esta polémica?".

Según un vídeo publicado por el diario portugués Record, Rúben Nevir aseguró que la polémica constante en torno a Cristiano Ronaldo y su ausencia de la selección no afecta a la concentración de los jugadores ni a su rendimiento sobre el terreno de juego.

El jugador del Al Hilal saudí añadió que el problema no se limita a que las preguntas se repitan, sino que también se vinculan los resultados de la selección con la presencia o la ausencia de Ronaldo. "No sé si podremos centrarnos en nuestro trabajo sin comparaciones continuas, como si una victoria de Portugal significara que no echamos de menos a Cristiano y una derrota, que sí lo echamos de menos", explicó.

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El futbolista portugués insistió en que este ambiente no repercute negativamente en el rendimiento del grupo y afirmó que los jugadores de la selección no sienten que el ruido mediático en torno al asunto afecte a lo que ofrecen en el campo.

A su juicio, el final de la polémica depende de que cesen las preguntas y las entrevistas sobre el tema, y consideró que el propio Ronaldo podría zanjar la cuestión con un comunicado que ponga fin al debate sobre su futuro con la selección nacional.

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Neves subrayó que el grupo ya mostró su agradecimiento y reconocimiento a Ronaldo por todo lo que ha aportado al fútbol portugués: "Cuando terminó su etapa con la selección nacional, le dimos las gracias muchas veces y estamos enormemente agradecidos por todo lo que ha dado a la selección y al fútbol portugués".

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Explicó que el momento actual obliga a los jugadores a asumir la responsabilidad de representar a Portugal, al margen de los resultados, y señaló que la selección no era la mejor del mundo por haber ganado cuatro partidos en la fase final, del mismo modo que tampoco es la peor por su última derrota.

Además, afirmó que todos los jugadores tienen la experiencia y la profesionalidad suficientes para afrontar esta etapa, y que ahora la responsabilidad recae en ellos para liderar a la selección y hacerla avanzar, sin estar constantemente pendientes de lo que ocurre fuera del campo. Ronaldo anunció el 5 de noviembre su retirada del fútbol internacional tras una trayectoria de 23 años, a raíz de la grave crisis que estalló entre él y el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, por lo que Ronaldo calificó de "ruptura del acuerdo" alcanzado entre ambos en relación con su participación en la selección. Por su parte, Jesus negó estar arrepentido tras la decisión de retirarse de CR7.

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