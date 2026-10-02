Rui Pinto, la cara detrás de Football Leaks, ha lanzado una colecta de fondos: «Temo por mi vida, ayudadme»

Rui Pinto, joven portugués apasionado por la informática y exestudiante de Historia, ha pasado de ser un perfecto desconocido a convertirse en una de las figuras más controvertidas e influyentes del fútbol mundial. En 2015, el portugués fundó la plataforma Football Leaks con el objetivo de denunciar las presuntas irregularidades contables del fútbol de élite europeo. Operando bajo el seudónimo de John, el fundador obtuvo sin autorización millones de archivos que contenían correos electrónicos, contratos reservados y transacciones de varios clubes y agencias deportivas.









Entre los asuntos que han salido a la luz a lo largo de los años también está el relativo al Manchester City, club que fue considerado culpable de todas las acusaciones de infracciones financieras.





Hace apenas unos minutos, a través de su perfil de Twitter, Rui Pinto ha anunciado que ha sido excluido del programa de protección de testigos y que ahora teme por su vida.