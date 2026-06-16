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Hussein Hamdy

Traducido por

Rüdiger: «Voy a demostrar a los escépticos que se equivocan... y mi misión con el Real Madrid aún no ha terminado»

Antonio Rüdiger
Real Madrid
Primera División
Liga de Campeones
Alemania
España

El espíritu de luchador

El defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger ha comentado la renovación de su contrato hasta 2027.

Su anterior contrato vencía el 30 de junio.

Rüdiger publicó en Instagram: «Mi misión aquí no ha terminado... Renovación con el Real Madrid: un momento de orgullo y un compromiso para revertir la situación junto a mis compañeros».

Y añadió: «Estamos en un momento difícil que exige mucho. Los reveses han puesto a prueba nuestra fuerza, pero este es precisamente el lugar donde quiero estar».

Y añadió: «Quizá algunos me dieron por descartado tras mis lesiones, pero eso solo me motivó más. Gracias por ello».

Quien me conoce sabe que amo los retos y que crezco ante ellos. La temporada pasada no fue fácil, pero mi fe sigue intacta.

Concluyó: «Estamos juntos, luchamos juntos y superaremos esta etapa juntos... Ahora más que nunca. ¡Hala Madrid!».

Cabe recordar que informes señalan que el Real Madrid fichará a Ibrahima Konaté, defensa del Liverpool, gratis este verano, y que busca otro central.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, afirmó en X que José Mourinho, técnico madridista, impulsa la renovación del central alemán.

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