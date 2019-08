Rueda deja en duda el retorno de Claudio Bravo a La Roja

El DT colombiano anunció que el próximo miércoles 28 entregará la nómina para los amistosos ante Argentina y Honduras. ¿Tendrá un espacio el arquero?

El técnico de la Selección chilena, el colombiano Reinaldo Rueda, asistió esta jornada a una charla con estudiantes de la Universidad Autónoma de Temuco. Ahí, el DT caleño anunció que el próximo miércoles 28 entregará la nómina para los amistosos FIFA de septiembre ante Argentina y Honduras.

Pero además, no quiso dar luces respecto a los jugadores que serán citados y puso en duda el posible retorno de Claudio Bravo. "Es cuestión de días, y esperar al día 28. Porque no es hacer una lista, es hacer un equipo y ver alternativas de solución y ver qué conviene: si se quedan en sus clubes para que estén listos en marzo en el inicio de las Clasificatorias, o vienen ahora y se aíslen de sus trabajos en los clubes", expuso.

Y en la misma línea, complementó que intentará "buscar qué es lo más saludable para la Selección, donde el entrenamiento que se hace es mínimo por los viajes, y donde hay que cuidarlos para que regresen a sus clubes. Además, cada uno está en un momento diferente: el que lleva años en su club, el que está consolidado, el que está con una lesión, o al que le cambiaron al DT. Todos están en una situación distinta", añadió.

Chile planifica duelos ante Argentina y Honduras sin Alexis ni Vidal

El artículo sigue a continuación

Asimismo, anticipó que habrá sorpresas para los duelos en Los Angeles y San Pedro Sula: "Estamos buscando alternativas para algunas posiciones. Hay unas que están bien cubiertas, otras donde hay que buscar esas soluciones, y ahí hay diferencias, porque hay posiciones que son muy específicas, como la de arquero o de centrodelantero, y otras más polivalentes", indicó.

Finalmente, habló sobre la ya tan comentada ausencia de Marcelo Díaz. "Le dije que era el referente del fútbol chileno, la salida y no lo iba a traer de suplente y quería darle la oportunidad a Erick (Pulgar) para que fuera titular, y en un alto porcentaje cumplió". "No convocarlo traía mucho rechazo, pero quería que Erick fuera titular y ahora él debe consolidarse, y sostenerse 8 ó 10 años, que no sea flor de un día. Ahora viene el trabajo difícil para él", alternó.

"Encontramos una alternativa para esa solución, y así hay que buscar para Beausejour, para Alexis, para Gary. Debemos clasificar al Mundial y al mismo tiempo hacer una transición, es difícil, porque no se quieren ir, porque está el cariño por la selección nacional y porque está el orgullo patrio de defender a tu país, que es único", cerró.