Rueda de prensa Monchi cierre del mercado de fichajes 2022-2023 en directo online: vídeo, streaming y canal TV

El director deportivo analiza el mercado de fichajes en el que de momento ha cerrado seis fichajes pero ha perdido alguno de los puntales del equipo.

El Sevilla ha vivido un mercado de fichajes 2022-2023 muy convulso. El club de Nervión cerró los fichajes de Marcao, Alex Telles, Isco, Nianzou, Januzaj y Dolberg pero ha perdido a alguno de sus jugadores más destacados de los últimos cursos como son Diego Carlos, Koundé y Lucas Ocampos.

Monchi ha vivido uno de sus veranos más complicados como director deportivo del Sevilla y este jueves a sólo unas horas de que cierrer el mercado va a ofrecer su análisis de las altas y las bajas.

La rueda de prensa de Monchi comenzará a las 13:30 horas de este jueves 1 de septiembre y se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube del Sevilla FC.

La cesión de Ocampos al Ajax: "Recibimos una oferta por Lucas, empezamos una negociación con varios cruces de ofertas y se llegó a un acuerdo en unas condiciones ventajosas para todas las partes. El jugador viajó para pasar las pruebas médicas y firmar los documentos. El Ajax nos comunica que su consejo de administración no veía su operación viable, llevo muchos años de director deportivo y es la primera vez que me pasa. Ayer buscamos una solución en la que todos las partes nos encontráramos cómodos. Vimos que era una buena salida para todos con Lucas allí que ya se había despedido. No fue la operación inicial pero priorizamos no vivir una situación desagradable para Lucas".

¿Mercado cerrado?: "Quedan 10 horas y siempre hay posibilidades pero si no hay nada que que sea fuera de lo normal, la plantilla es la que es. Estamos convencidos de que va a peler por los objetivos que el club se plantea. La plantilla va a ir a más y va a ir creciendo con el paso de las semanas y jugadores que han llegado tarde y no conocen a sus compañeros. Cuando vaya avanzando la competición irá yendo a mejor".

Nota al mercado: "Era el mercado más ilusionante que me tocaba vivir y sabía lo que me iba a tocar vivir. En los dos últimos años y medio, en parte por la pandemia y en parte porque el club fue más ambicioso que otras veces y nos habíamos separado de nuestro modelo de negocio. Apostamos por una posibilidad que nos diera éxitos deportivos y económicos. Fuimos más ambiciosos de lo normal en invierno pero teníamos las espaldas cubiertas porque sabíamos que nuestra plantilla tenía activos para poder retornar a nuestro modelo de negocio y en este mercado nos hemos tenido que reajustar. También había que construir una plantlla porque nuestra plantilla se estaba haciendo mayor. Hemos equlibrado los balances económicos y mejorado la plantilla en los tiempos que ha marcado el mercado. Acepto las críticas y los elogios y al final el juez que juzga todo son los resultados".

