Luis Enrique y Jordi Alba atienden a los medios de comunicación horas después de haber llegado a Sevilla. Allí, en La Cartuja, a las 21:00 h. (Telecinco), disputará su primer encuentro de la Eurocopa 2021. Sobre ese duelo con Suecia y la actualidad de la Selección Española en general serán preguntados el seleccionador y el lateral.

Luis Enrique: "En la Selección no falta liderazgo"

Sentimientos: "El primer partido siempre es importante porque es un poco tomarle el punto a la competición y todos deseamos empezar con victoria y haciéndolo bien, pero no es fácil por el rival y por las circunstancias. Vamos con ilusión y esperanzados con estar a nuestro nivel".

Su revolución: "La única realidad es que los años pasan para todo. Los jugadores no son eternos, se tienen que ir retirando y pasan jugadores jóvenes. Cuando retomo el cargo de seleccionador en mi mente no estaba hacer ninguna revolución. Es evidente que con algunos jóvenes uno piensa en hacer una inversión para tenerlos durante una serie de años. En este caso es cierto que hay bastantes jóvenes, pero también veteranos. Hay un buen mix".

Diferencia de jugador a entrenador: "Cuando era jugador no me fijaba mucho en lo que hacían los místeres. Y creo que los jugadores ahora tampoco se fijan en nosotros. Como entrenador es bastante más intenso, bastantes decisiones a tomar. Creo que mi bagaje, a pesar de que sea mi primera Eurocopa como seleccionador, es de experiencia por otras competiciones. Me apetece mucho. Es un gusto estar en La Cartuja. Es un día muy bonito para el jugador, hoy entrenan para recuperar sensaciones. Es un día muy chulo para preparar el día más importante por ser nuestro debut".

Liderazgo: "Aquí no falta liderazgo. Hay muchos jugadores, 24, que tienen que liderar. Ellos toman las decisiones en el terreno de juego. Por supuesto que soy uno de los líderes, los entrenadores, para lo bueno y lo malo, siempre lo somos. Si un entrenador no es líder, mal vamos".

Calor: "El plan de partido va a ser cada partido igual: coger el balón e intentar hacer lo nuestro. Hay que generar el mayor número de ocasiones, intentar controlar las transiciones del rival, presionar alto... A partir de ahí hay condicionantes, como el calor, aunque esperaba que hiciera más. En Madrid ha hecho más. A las 21:00 horas espero que se pueda mantener un buen ritmo de competición".

Portero titular: "Va a salir entre David de Gea, Robert Sánchez y Unai Simón".

La barrera de octavos, insalvable desde 2012: "Me encantaría y estoy convencido de ello. SI no se diera también sería el primero en reconocer que no hemos estado al nivel. Todo lo que os he dicho no es una pose. Sigo siendo optimista".

Líder: "Cada entrenador es un líder en potencia y debe serlo. Aquí hay 24 jugadores que van a tener que liderar dentro del campo, que es lo difícil. Desde fuera es más fácil. No estoy preocupado, nuestra fuerza es el grupo".

El tercer partido, a las 18:00 horas: "No hace mucho calor hoy, se lo he dicho a la televisión sueca y la chica se ha reído, no se lo creía. En la última jornada, tengo entendido, no se puede cambiar el horario porque todo se juega a la misma hora para que no haya ninguna diferencia y todos tengan conocimiento de los otros resultados".

Ataque de Suecia: "No sabemos muy bien quién jugará arriba, pero Suecia se caracteriza porque son muy directos, muy fuertes... A algunos los conocemos muy bien de la Liga, como a Isak. Creo que va a jugar él. Van bien al espacio y van a jugarles balones largos, así que trataremos contrarrestarlos".

Su pasión por la bici: "No tengo mucho tiempo en Las Rozas. No he montado en bicicleta. Lo haré el próximo mes".

Más o menos presión que como jugador: "Es muy diferente, la verdad, no tiene nada que ver. Recuerdo la ilusión con la que fui a mi Primer Mundial y con cero preocupaciones. Ahora la película es muy diferente. Tenemos la experiencia de la edad. Es muy intenso, hay que tomar muchas decisiones. Nos toca este periodo de adaptación. Intento llevarlo de la mejor manera posible".

Cambio de planes por el coronavirus: "Os haría el favor de deciros el once sin ningún problema, pero al seleccionador rival no. Bastante peligro tienen como para regalarles. El plan es el mismo, aunque me hubiera gustado contar con Busquets. Nos adaptamos. No hay quejas ni excusas".

Jordi Alba, en directo

Eriksen: "En nombre de la Selección damos todo nuestro apoyo a Eriksen y a su familia. Fue un momento duro para todos, pero especialmente para ellos. Les damos muchos ánimos y todo nuestro cariño. Esperamos que pueda volver a jugar lo antes posible".

Sensaciones: "Estamos todos perfectos, todos bien físicamente y de ánimos, con ganas de volver a jugar. Mañana es el día que tanto llevábamos esperando y, después de todo lo que ha pasado, estamos con muchísimas ganas".

Marcos Llorente, de lateral: "Es un portento físico. Ha hecho una grandísima temporada con su club, demostrando que puede jugar en muchas posiciones. También en el lateral, está más que capacitado".

Capitán en vez de Busquets: "No cambia nada. Todos sabemos que el capitán es él, estamos deseando que vuelva lo antes posible, es vital para lo futbolístico y lo humano. Tenemos muchas ganas de que venga. En todo lo que pueda ayudar yo dentro y fuera, bienvenido".

Entrenar individualmente por el coronavirus: "No cambia nada, sólo que en grupo es más divertido".

No juega desde el 16 de mayo: "Todos estamos acostumbrados a jugar cada tres días, estamos preparados, todos en las mismas condiciones. Luego el míster decidirá quién juega. Estoy bien y con muchísimas ganas de ayudar al equipo".

Desde 2012 sin pasar de octavos: "Es la idea que tenemos todos los años, tanto en Eurocopas como en Mundiales. Hay mucha competitividad en todos los equipos, todos quieren ganar y no es fácil. La idea es intentar llegar lo más alto posible. Aparte de lo futbolístico, el grupo humano es fantástico. Intentaremos hacer un buen papel en esta Eurocopa".

Más ilusión en el grupo que en citas anteriores: "No, es la misma. He tenido la suerte de compartir vestuario con grandes futbolistas y de ganar la Eurocopa 2012 y aquí es muy importante la calidad humana, no sólo la futbolística. Aquí hay gente joven, también en el staff, en la expedición. El míster también nos transmite esa idea. Noto mucha ilusión por hacer algo grande en esta Eurocopa".

Espina clavada por ganar menos títulos en los últimos años: "Tengo claro que todos los años no voy a ganar todos los títulos, no lo ha hecho ningún jugador en su carrera. En el club es diferente, en la Selección son siete partidos. Creo que influye un poco también el factor suerte. En la Liga se lleva el campeonato el más regular, pero aquí es diferente. Estamos bien trabajados, tenemos una idea muy clara, transmitida por el míster desde que estamos aquí. Todos nos sentimos importantes, nadie se siente titular, y eso es bueno para el grupo".