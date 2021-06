El campeón de la Champions con el Chelsea atiende a los medios desde Las Rozas en un momento muy delicado para Luis Enrique y sus compañeros.

César Azpilicueta (31 años), flamante campeón de Europa con el Chelsea, además como capitán, habló hoy conferencia de prensa. El defensa, que no se ha estrenado en la Eurocopa todavía, valoró el inicio del torneo de la Selección española, muy criticada por los dos empates cosechados.

🔴 EN DIRECTO | Rueda de prensa de @CesarAzpi desde el Media Center de Las Rozas.#SomosEspaña #EURO2020 https://t.co/7b7UFihMHM — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 21, 2021

Así fue la rueda de prensa de César Azpilicueta

Sensaciones en el vestuario: "Está con muchísimas ganas del partido del miércoles. Nos gustaría estar mejor, con seis puntos. No ha sido así, pero lo tenemos en nuestra mano. Dependemos de nosotros, que es lo más importante en el fútbol. Es prácticamente un partido de eliminatoria. Hay cosas que tenemos que mejorar y otras seguir como estamos con ello".

Titularidad: "Los 24 entrenamos y luchamos por jugar, luego decide el míster lo mejor para el equipo. Lo que tengo en mi mano es entrenar de la mejor forma posible. Todos estamos deseosos de jugar para nuestro país. De momento no sabemos nada".

Liderazgo: "Cuando la situación es más favorable y se gana, es más sencillo. Ahora tenemos otra realidad. En este grupo hay mucha gente joven, que es la primera vez que viven un torneo de este tipo, pero todo suma. La realidad es la que es. Cada uno tenemos que aportar el máximo. Hay varios capitanes en nuestros equipos, con experiencia en situaciones difíciles, y el miércoles iremos todos juntos a por ello".

En defensa: "Es cierto que no nos han llegado mucho, pero son ocasiones difíciles. Pero es que también el rival juega. Con la posesión que tenemos, cómo controlamos el juego, podemos controlar mejor las situaciones de contragolpe. Son aspectos del juego que por supuesto queremos mejorar. Tenemos que ser más sólidos en ataque y en defensa".

Favoritismo: "Igual Portugal no era favorita en 2016 y ganó la Eurocopa. En las últimas fases finales nos hemos llevado palos, yo he estado en ellos. El partido del miércoles es un cara o cruz, sólo nos vale ganar para tener un nuevo desafío. Lo viví también en Francia 2016, ganamos sin encajar los dos primeros partidos, en el tercero nos llevamos un palo y en la siguiente ronda, a casa. Lo he vivido este año en la Champions: al principio no estábamos muy bien y luego acabamos muy bien".

Tutor en el vestuario: "Es cierto que no estamos donde esperábamos. El mensaje que estoy dando aquí es el mismo que doy a mis compañeros. Es la realidad. En el fútbol muchas veces no tienes lo que puedes esperar, pero ahora mismo estamos vivos. Estas situaciones, cómo reaccionamos, ser autocríticos y valorar lo que estamos haciendo bien, la combinación de eso nos hará más fuerte. Es importante que estemos mentalizados. El miércoles es un partido de vida o muerte, hay que tomarlo así y con la confianza de que tenemos ese hambre y esa calidad para sacarlo adelante".

Optimismo: "Lo tenemos que demostrar, tenemos que demostrar que tenemos equipo para pasar. Cada vez es más complicado, pero lo tenemos que demostrar. Es normal que la afición se sienta un poco... no sé la palabra. No es lo que esperaban, no esperaban estos dos empates. Es normal que no estemos saltando. Es la realidad y lo tenemos que cambiar en el campo siendo un equipo, siendo fuertes... En el Mundial de Sudáfrica les hizo muy fuertes la derrota con Suiza. El miércoles, desde el primer segundo, tenemos que demostrar en el campo que queremos estar en la siguiente fase. Junto con la afición, que es una ocasión única poder jugar en nuestro país".

Qué ha faltado: "En cuanto a actitud, esfuerzo y ganas, sin dudas el equipo lo ha dado todo. En el primer partido nos faltó esa pizca de suerte en el que entra el balón y cambia totalmente el partido. Contra Polonia si no encajamos ese gol teníamos el partido bastante controlado.. En las áreas es muy importante ser efectivo e igual en estos dos partidos nos ha faltado esa actividad".

No pasar como primeros: "No podemos estar mirando eso. Intentamos a marcar lo máximo posible y no encajar. En esta fase no merece la pena pensar en posibilidades, hay que ganar el partido".

Apoyos: "También necesitamos darle a la afición ese empuje. Es una labor que el aficionado va con muchas ganas, quiere sentirse identificado con la Selección. El apoyo aquí es siempre increíble. Lo tenemos que sacar entre todos adelante. Necesitamos a la afición, cuando se siente con ganas de dar ese apoyo tenemos que responder. Que esa unión nos haga ser más fuertes".

El Chelsea, de menos a más en Champions: "Sacamos la lección de no rendirnos, cuando todos nso daban por muertos. El no rendirte y saber que hay que luchar hasta el final te hace no rendirte. Tenemos un objetivo muy claro y no podemos darnos por vencidos porque no hemos conseguido lo que esperábamos, que era ganar los dos partidos".

Suplente de un jugador que no es lateral: "Vengo con el objetivo de aportar al máximo, me entreno a tope para ello. Luego tenemos un entrenador, un staff, que toma decisiones para el equipo. Me ha tocado animar desde el banquillo. Marcos (Llorente) es físicamente un portento, espectacular. A mí en el Chelsea me ha tocado también jugar en la izquierda o oposiciones que no son las más naturales y Marcos se está adaptando, está en un gran estado de forma. Desde mi posición le animo y ayudo. A tope con las decisiones de míster".

No saludar a la afición: "No he pedido nada a la afición, lo opuesto completamente. Somos nosotros los que tenemos que darles algo. El vídeo del que hablas es un plano corto, no se ve a todos los jugadores porque algunos saludan. Esta Selección ha hecho muchos encuentros aquí y en el extranjero con los aficionados. Por el coronavirus no podemos acercarnos más. Agradecemoes el apoyo en cada partido desde el centro del campo".

Mensaje a la afición: "Dar mensajes aquí sirve de poco si luego salimos el miércoles y no damos lo que todos queremos. Es algo que tenemos que demostrar en el campo. Claro que te gusta salir a calentar y sentir en ese momento el calor de que estás jugando en casa, de luchar el balón, sentir que si fallas sientas el apoyo detrás. Le pasa a todas las personas, también a los futbolistas. Lo que es innegociable es el efguerzo, el luchar cada balón, que si fallas vuelvas a intentarlo. Espero que cuando acabe el partido el miércoles seamos todos más positivos, que hayamos vivido el momento más fácil de unión. Ningún reproche a la afición, vamos todos unidos. Ojalá el miércoles consigamos el resultado que todos queremos".

El regreso de Busquets: "Es un jugador muy importante. Con su experiencia dentro y fuera del campo es un capitán que ayuda muchísimo a todo el equipo. Sabemos el dominio que tiene en el centro del campo en fase ofensiva y defensiva. Se le ha echado de menos. Es un jugador clave en este equipo y estamos todos contentos por que esté de vuelta".